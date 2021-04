Un miracle impossible par Doncic

Luka Doncic est formidable. C’est évident. Et Luka Doncic (en partie parce qu’il est génial, bien qu’il y ait toujours un facteur supplémentaire avec des joueurs comme lui) a une étoile. On le sait aussi car on l’a bien vécu alors qu’il donnait le premier tronçon en Espagne. Quand il est sur la piste, tout peut arriver en partie parce qu’il croit que tout peut arriver. HIl y a un élément d’inconscience, de foi pure, qui pousse le sport au-delà des chiffres et de la logique. Par chance. Cela arrive quand on s’y attend le moins, et quand personne ne s’y attendait, c’est arrivé à Memphis: les Mavericks ont remporté 113-114 dans l’un des grands miracles de la saison. Et grâce à un panier incroyable, avancé et hors du temps, de Doncic. Qu’il l’a pris comme d’habitude, avec bonheur et sans trop y réfléchir: “Je tombais et je ne pouvais même pas regarder la bague, donc j’ai eu beaucoup de chance, mais ça vaut le coup. J’ai été surpris que le coup soit rentré, ce sentiment est le meilleur ».

WOW WOW WOW!!!!! Cmon @ luka7doncic vous n’êtes pas un homme sérieux !! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 – LeBron James (@KingJames) 15 avril 2021

Mais c’est que, pour couronner le tout, la séquence complète donne plus d’irréalité en fin de partie, une défaite terriblement dure pour les Grizzlies, qui avaient travaillé comme des petites fourmis pour mettre dans le sac un jeu dans lequel ils commandaient toujours et étaient plus graves … mais dans lesquels ils n’ont jamais fait de véritable brèche. Et c’est vrai que Doncic a fait un panier ridicule, et six points en 25 secondes, mais aussi que les Grizzlies ont perdu à cause de leurs péchés. C’est vrai: à 111-106, Porzingis a marqué, Doncic a bloqué une pénétration forcée de Ja Morant à deux mains et a marqué plus tard, à 25 secondes de la fin: 111-110 et ballon pour les Grizzlies. Après une faute rapide, deux lancers francs de Morant et 113-110. Et Doncic manque de stratégie pour éviter le triple. Avec seulement trois secondes à jouer au chronomètre, le Slovène a marqué le premier (113-111) et a désespérément tiré pour rater le second. Mais les Grizzlies ont fermé le rebond et Grayson Allen (avait 23 points, 6 triples et un 3/3 de la ligne du personnel) est allé à la ligne des lancers francs pour fermer la victoire. Le premier a échoué. Il pouvait encore sécuriser l’extension, comme un moindre mal. Mais il a également raté le deuxième et a commis le grand péché: il a donné deux secondes à Doncic. Et il a gagné le jeu dans une pièce de cirque, de désespoir, de foi. Star.

Le fait est que, en plus, le jeu était important. Les Mavs (maintenant 30-24 ans et si heureux) venaient de subir deux vilaines défaites. Et ils avaient monté le troisième, presque officiellement, jusqu’à ce que Doncic la sauve d’un endroit qui n’était déjà que dans sa tête. Bon, attention, de mettre deux et demi d’avance sur les Grizzlies eux-mêmes (27-26) qui prennent également la main en cas de bris d’égalité (2-0 avec un match en attente). Oui pour se rapprocher des Blazers (d’un jeu) et ne pas perdre de vue les Lakers, qui ont trois ans et demi d’avance sur les Texans mais il y a un double match en vue, à Dallas et peut-être toujours sans Anthony Davis (et presque certainement sans LeBron James). Ainsi, un tir ridicule, presque impossible à expliquer de Doncic a transformé un soupçon de dépression et un ticket de jeu de plus en plus certain en une impulsion avec une sixième place (et des éliminatoires directes) en vue.

Rick Carlisle l’a expliqué ainsi: «Vous gagnez avec un miracle comme celui-ci de temps en temps … Luka a réalisé l’un de ces clichés de marque, l’un de ces paniers spéciaux que nous allons examiner pendant longtemps. »Et il a précisé qu’il ne surprend plus quasiment plus rien avec sa star:« Je ne sais pas combien de milliers de dollars il m’a gagné en pariant sur les tirs au milieu de terrain … une fois, au Mexique, je l’ai payé en pesos parce qu’il était en colère. Je ne parie plus avec lui. »Dès qu’Allen a raté ses lancers francs, le sentiment est tombé sur le jeu qu’il y avait une raison pour laquelle Doncic allait avoir une balle. Que quelque chose allait se passer. bonnes nuits, loin de là. Il a terminé avec 29 points et 9 passes et 2/9 sur 3 points avant de faire le dernier, donc peu orthodoxe. Les Mavs n’ont pas du tout joué pour le droit de se vanter, avec Porzingis produisant plus de chiffres (21 + 6) que d’impact, des tireurs déchiquetés et Jalen Brunson (8 + 8 + 9) jouant à nouveau des minutes mémorables pour garder les Mavs en vie dans les tronçons de la pause Doncic. Sans beaucoup améliorer leurs sensations, les hommes de Carlisle se sont donné une dose d’adrénaline et d’énergie qui n’a d’autre explication que Doncic, le joueur inexpliqué.

Et les Grizzlies? Ils passeront des jours à se demander comment ils ont perdu. Ils ont tout fait pour gagner, avec des étincelles de Morant (17 + 5 passes), le travail infatigable de Rocky Valanciunas (19 et 15 rebonds) et des points de Brooks et Bane partageant la défense des Mavs. Mais ils ont échoué alors qu’il ne suffisait que de faire des lancers francs. Ou arrêtez un dernier coup, ou croisez simplement les doigts pour qu’un churro ne les aère pas. Et ils ont perdu. Parce qu’ils ont donné une vie supplémentaire à Doncic. Qui penserait.