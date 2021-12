Un missionnaire adolescent OH LDS a été abattu plusieurs fois vendredi soir alors qu’il était en mission à Birmingham AL

BERMINGHAM, AL. (LE DÉCOMPTE) – Ancien Michael Fauber, d’ayton, dans l’Ohio, a été identifiée comme la victime par balles à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait près de Birmingham, en Alabama, vendredi soir.

Fauber, 18 ans, est hospitalisé dans un état grave mais stable après avoir été abattu vendredi soir dans une maison de réunion de la région de Birmingham.

Selon un porte-parole de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Fauber se trouvait au Birmingham Stake Center à Vestavia Hills, en Alabama, avec deux autres missionnaires et un groupe de personnes intéressées à en savoir plus sur l’église lorsque la fusillade a eu lieu.

Une activité sportive hebdomadaire était organisée et le basket-ball était joué dans la salle culturelle. Un individu inconnu est entré dans le bâtiment pendant l’activité et frère Fauber lui a parlé vers 20 h 30. Quelques instants plus tard, frère Fauber a reçu plusieurs balles et le tireur s’est enfui, rapporte Deseret.

Des députés du département du shérif du comté de Jefferson ont été appelés au bloc 2700 de Altadena Road dans le comté de Jefferson non constitué en société, pour enquêter sur les coups de feu tirés, selon un rapport d’incident.

« À leur arrivée, ils ont découvert qu’un homme était entré dans le gymnase à cet endroit, où un groupe d’adolescents jouait au basket-ball et a tiré des coups de feu », indique le rapport. « Les détectives sont sur les lieux et mènent activement une enquête complète. »

Elder Fauber a été transporté à l’hôpital UAB de Birmingham et a subi une intervention chirurgicale. Ses parents devaient arriver à l’hôpital samedi après-midi.

D’autres missionnaires dans le bâtiment n’ont pas été blessés physiquement mais reçoivent des conseils. L’église coopère avec les forces de l’ordre et attend des détails supplémentaires des enquêteurs.

« Nos prières vont à ce missionnaire, à sa famille et à tous les missionnaires et autres personnes touchées par cet acte de violence insensé », a déclaré Penrod.

