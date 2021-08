Un mobile 5G pour 159 euros : le realme 8 5G est en vente sur Amazon à prix démolition | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le realme 8 5G est à nouveau en vente sur Amazon à son prix le plus bas de tous les temps. Profitez-en pour acheter le mobile 5G qui fait trembler toutes les marques encore moins cher.

La marque chinoise realme consolide sa position en Espagne et fait aujourd’hui partie des fabricants qui proposent des prix plus agressifs avec un excellent rapport qualité-prix. Grâce à ces ingrédients, plusieurs terminaux de l’entreprise connaissent un succès commercial dans notre pays.

Le realme 8 5G en fait partie et convient particulièrement aux utilisateurs qui souhaitent acheter un mobile 5G pas cher avec de bonnes fonctionnalités. Maintenant, il est à nouveau en vente sur Amazon et vous pouvez l’acheter pour seulement 159 euros.

Le prix officiel du realme 8 5G est de 199 euros, donc vous économisez 40 euros grâce à cette promotion. Tenant compte du fait que d’autres mobiles 5G pas chers similaires dépassent généralement les 200 euros, comme c’est le cas du Redmi Note 10 dans sa version 5G, cette offre est la plus alléchante.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Le modèle en vente est le realme 8 5G avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, un appareil que nous avons eu l’occasion d’analyser en profondeur il y a quelques mois et qui nous a agréablement surpris.

Le terminal propose des spécifications plus en phase avec des mobiles plus chers avec un prix très compétitif. Ses vertus incluent les performances du processeur MediaTek Dimensity 700, qui fonctionne pratiquement comme un milieu de gamme pour assurer un fonctionnement en douceur.

L’écran est un autre de ses points forts. Il a une dalle de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, vous permettant de profiter d’une expérience améliorée en visionnant des vidéos et en jouant à des jeux vidéo.

Une autre de ses caractéristiques remarquables est la caméra principale de 48 Mpx, qui, comme nous avons pu le voir dans notre analyse, respecte très bien les bonnes conditions d’éclairage.

En ce qui concerne l’autonomie, il respecte également une bonne note. Equipez-vous d’une batterie de 5000 mAh cela peut durer jusqu’à deux jours si vous le pressez au maximum. De plus, il a une charge rapide à 30 W.

