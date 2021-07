Un mobile avec une caméra volante indépendante, la surprenante invention de vivo qui pourrait devenir réalité | La technologie

Vous aimez la photographie mobile ? Alors vous allez adorer cette invention de vivo : c’est un smartphone avec un écran amovible capable de voler comme un drone. La marque asiatique l’a breveté et c’est ce que nous savons à ce jour.

Si vous suivez les dernières technologies depuis longtemps, AirSelfie vous semblera familier, un petit drone avec un appareil photo qui tient dans la paume de la main, spécialement conçu pour prendre des photos et des vidéos de l’utilisateur. La première version est arrivée sur KickStarter en 2016 et depuis lors, d’autres drones sont apparus pour prendre des selfies depuis les airs, comme Selfly.

Il semble que vivo veuille pousser ce concept un peu plus loin. Cela ressort clairement d’une demande de brevet que la marque a déposée auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), où l’on peut voir un téléphone portable avec une caméra volante intégrée.

Le support spécialisé LetsGoDigital a été celui qui a découvert le document de brevet dans lequel sont rassemblés tous les détails de ce curieux terminal. Comme vous pouvez le voir sur le schéma un peu ci-dessous, à première vue cela ressemble à un mobile classique, mais à l’intérieur se cache une caméra volante amovible qui peut être séparée de l’appareil.

Dans la pratique, la caméra est un drone autonome équipé de quatre hélices et d’une batterie qui lui permettent de fonctionner et de se déplacer de manière totalement autonome. Il est doté de deux lentilles et de trois capteurs de proximité infrarouges et est commandé depuis le terminal.

Comme on peut le voir dans le graphique inclus dans la demande de brevet que vous pouvez voir sur ces lignes, la caméra principale sera située à l’avant tandis que la caméra secondaire sera située en bas.

De plus, il est également possible que deux autres caméras supplémentaires puissent être ajoutées pour ajouter un total de quatre caméras. De cette façon, l’utilisateur aura la possibilité de photographier sous différents angles.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le curieux mobile en direct avec une caméra volante. La demande de brevet a été déposée en décembre 2020 et a été publiée aujourd’hui, 1er juin 2021, donc même si la marque envisage de lancer l’appareil sur le marché, il faudra un certain temps pour voir le jour.

N’oubliez pas que les fabricants font breveter d’innombrables produits qui ne voient jamais le jour, alors il n’y a aucune garantie que ce terminal se réalisera. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir les prochains mouvements en direct.