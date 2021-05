Un mobile pour tout et pour 159 euros: cette offre laisse le Xiaomi Redmi Note 10 à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs téléphones que Xiaomi a présentés en 2021 est encore moins cher qu’au lancement. C’est le Redmi Note 10, un polyvalent dont le prix baisse petit à petit.

Amazon Espagne a tendance à baisser régulièrement de nombreux produits dans son magasin, en particulier ceux d’une marque: Xiaomi. La firme asiatique a pratiquement tous ses mobiles dans son catalogue et avec des remises constantes qui font quelques mois après son lancement, ils finissent par être des aubaines comme peu d’autres.

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 10 est déjà dans cette dynamique, et c’est celui des pratiquement 200 euros qu’il a coûté à son arrivée sur le marché (il y a quelques mois à peine) il est déjà tombé à seulement 159 euros, un très compétitif prix si l’on regarde ses avantages.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Il est vrai qu’en 2021, il y a eu le flot annuel de nouveaux produits Xiaomi, puisque le fabricant chinois marche généralement sur l’accélérateur de nouveautés et de présentations en début d’année. Dans ce cas, le Redmi Note 10 est sans aucun doute un excellent pari, héritier d’une gamme de mobiles qui a balayé le monde depuis près d’une décennie maintenant.

Les nouvelles fonctionnalités qu’il inclut en font une option idéale pour les utilisateurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup mais qui recherchent un mobile avec de bonnes performances. En fait, il intègre certains détails qui jusqu’à récemment étaient exclusifs à des mobiles beaucoup plus chers.

Écran AMOLED et chargement rapide, très rapide

Les nouvelles que nous avons mentionnées ont beaucoup à voir avec la connectivité, et cette fois, le Redmi Note en service est livré avec NFC pour les paiements mobiles, ce qui ne s’était pas produit jusqu’à présent, du moins dans la lignée principale de la famille Redmi.

De plus, il faut également faire un saut qualitatif en termes d’écran, passant à un Panneau AMOLED avec résolution Full HD + qu’il n’a pas grand-chose à envier à quelqu’un d’autre.

Non seulement cela, mais la charge rapide est très rapide, avec 33 W de puissance, plus que suffisant pour charger sa capacité de 5000 mAh en seulement 50 minutes, ce qui aide beaucoup lorsque vous êtes pressé.

Il est vrai que le processeur du Xiaomi Redmi Note 10 n’est pas l’un des meilleurs du marché. Il s’agit d’un Snapdragon 678, qui garantit des performances fluides mais sans trop de fanfare, en particulier lors de l’exécution de jeux et d’autres applications beaucoup plus exigeantes que la normale.

En tout cas, pour les 163 euros qu’il coûte actuellement, il y a peu de place à la critique, d’autant plus qu’il est difficile de trouver un concurrent qui l’éclipse dans cette même gamme de prix.

