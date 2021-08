Un moddeur a créé une console portable PS2 baptisée PS2 Eclipse

in

Par Stéphany Nunneley

6 août 2021 16h30 GMT

Cet ordinateur de poche vraiment cool contient une carte mère PS2, qui vous permet essentiellement de jouer à des jeux PS2 en déplacement.

Créé par le modder de console GingerOfOz qui a construit la Wii portable de la taille d’un Game Boy, le Éclipse PS2 fonctionne sur une carte mère PS2 réduite.

En plus des circuits imprimés personnalisés, la carte mère a été insérée dans un boîtier imprimé en 3D. Il a ensuite été équipé de boutons PlayStation Vita, de joysticks d’un commutateur et d’un écran 480p de 5 pouces.

L’ordinateur de poche comprend également des haut-parleurs, une prise casque et un indicateur d’autonomie de la batterie.

Ça a l’air super cool, mais ce n’est pas parfait.

Comme le note The Verge, comme les jeux se chargent lentement à partir d’une clé USB, les jeux peuvent bégayer et les temps de chargement sont apparemment très lents. Il a aussi parfois du mal à détecter une manette connectée, et certains jeux refusent de se charger.

Contrairement à la Wii portable qu’il a créée, GingerOfOz n’a pas l’intention de les fabriquer en gros et de les vendre.

Vous pouvez lire les aspects techniques et le fonctionnement de la PS2 Eclipse sur son blog.

