Un mode de vie durable et un espace de travail personnel : la nouvelle classe d’actifs émergente

Le segment de l’immobilier résidentiel a connu un changement tectonique ces derniers temps en raison de l’impact socio-économique de la pandémie de COVID-19. Les acheteurs de maison recalibrent maintenant leurs préférences conformément à la nouvelle norme. L’immobilier a été traditionnellement considéré comme un havre de paix et un actif d’investissement solide dans la philosophie indienne. COVID-19 a encore accentué la priorité d’acheter des maisons contre vivre avec des insécurités dans un logement loué.

Les propriétés résidentielles sont de plus en plus perçues comme une classe d’actifs stable en raison de rendements assurés et constants parmi les HNI, les NRI et les millennials qui envisagent d’investir dans leur pays d’origine. En outre, le marché boursier et l’or ont vu leur course donner aux investisseurs une raison d’investir leur argent dans l’immobilier résidentiel.

L’extension du travail à domicile a annoncé une évolution des préférences des consommateurs vers des offres résidentielles avec un espace de travail distinct. Cette tendance a incité la refonte des résidences conventionnelles avec une configuration 2-BHK et 3-BHK tout en considérant le poste de travail comme un composant supplémentaire dans leur offre de produits. Ces résidences conviennent parfaitement au mode de vie du «travail à domicile» (WFH) pour les Indiens travaillant avec des entreprises mondiales et les communautés d’expatriés.

COVID-19 a également incité les développeurs à repenser leurs offres pour s’aligner sur les goûts des acheteurs indiens exigeants. Des résidences situées dans une oasis autonome et dotées d’équipements à la pointe de la technologie, tels qu’une salle de sport, un spa, un espace privé pour les réunions de week-end, une aire de jeux pour enfants, entre autres, sont devenues des offres immobilières recherchées. . L’emplacement, la taille du billet, l’esthétique agréable, la conception réfléchie et la technologie de pointe sont parmi les facteurs clés qui influencent les décisions des acheteurs de maison.

Les acheteurs de maison considèrent désormais la maison de leurs rêves comme une adresse et un espace de leur « appartenance » pour répondre à leurs besoins psychologiques, émotionnels et sociaux. Avec certaines organisations indiennes et mondiales qui envisagent un « travail à domicile » permanent, la géographie n’est plus une contrainte pour les acheteurs de maison. Il a tourné l’attention vers les maisons situées à la périphérie des villes qui ont connu des développements infrastructurels rapides. Les maisons de vacances ou les résidences secondaires pour profiter de « staycation » et « workcation » gagnent également du terrain pour échapper à la monotonie du travail à domicile. Les préoccupations en matière de santé, d’hygiène et de bien-être ont également réaffirmé l’importance des résidences implantées dans un écrin de verdure et dotées d’équipements respectueux de l’environnement tels que la certification green building, la possibilité d’exploiter l’énergie solaire et la récupération des eaux de pluie, etc.

L’orientation client devenant de plus en plus courante, les promoteurs immobiliers personnalisent leurs offres de produits en fonction des exigences des acheteurs de maison. La personnalisation de l’espace a été étendue à un point tel que les développeurs proposent des étages ouverts complets avec la possibilité de les concevoir selon les exigences des acheteurs de maison à partir d’une gamme d’options de conception exceptionnelles. Les projets immobiliers résidentiels qui sont déjà en développement ou en phase de planification envisagent l’élément « espace » avec une nouvelle approche, en gardant à l’esprit un choix renouvelé d’acquéreurs.

Les préoccupations en matière de santé et de bien-être impliquent également qu’une gestion robuste des installations sera un facteur essentiel pour les acheteurs de maison lors du choix de leur maison. Les clients donnant la priorité à des valeurs telles que l’éthique, la transparence et la responsabilité, combler le déficit de confiance et maximiser l’expérience client sera la priorité clé des développeurs. Cela conduira invariablement à la consolidation de l’industrie en faveur d’acteurs organisés avec des références solides et d’excellents antécédents.

Les maisons avec espace de travail sont devenues la nouvelle classe d’actifs et continueront d’être l’une des offres les plus recherchées de l’ère post-COVID pour répondre aux familles compactes de la génération Y indienne et illustrer la commodité et la valeur pour- propositions d’argent. La pandémie de COVID-19 peut être considérée comme un point d’inflexion qui a ouvert des opportunités pour l’immobilier indien de se réformer pour un avenir radieux. Forts de politiques gouvernementales habilitantes, d’initiatives de développeurs et d’infrastructures robustes, nous prévoyons un rebond rapide de l’immobilier indien conformément à la nouvelle norme et contribuons à la réalisation du rêve d’une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2024.

(Par Ashok Kapur, président, Krisumi Corporation)

