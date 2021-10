Un modèle expert à la demande ouvre un nouveau monde d’opportunités pour les femmes

Les experts suggèrent que l’économie à la demande est une énorme opportunité, en particulier pour les femmes entrepreneurs en Inde.

Par Vineet Arya

Non seulement les créateurs de contenu limités et la main-d’œuvre col bleu, l’économie des concerts est une tendance qui ne cesse de croître en raison de sa flexibilité et de son potentiel de sécurité financière. Également connue sous le nom d’économie experte à la demande, où les entreprises engagent des experts pour effectuer certaines tâches tout en leur permettant de faire le travail à une fraction du coût, les entreprises retiennent activement les meilleurs talents.

Bien que l’on puisse considérer l’économie des petits boulots comme limitée aux rôles de la main-d’œuvre bleue tels que les livreurs et les chauffeurs de taxi, les boulots de boulot ceux effectués par des individus sur une base temporaire – la raison pour laquelle cela s’appelle « gig » est à cause de la nature à court terme de ces projets où l’on peut travailler pour plusieurs entreprises à la fois.

De plus, les responsables de la technologie, des finances et du marketing sont parmi les experts les plus demandés dans le monde d’aujourd’hui. Cela est dû au rôle de chaque entreprise dans le façonnement de l’avenir des affaires, en particulier dans un contexte numérique. Avec un accent croissant sur la transformation numérique, les experts ont été appelés à fournir des informations ou même à développer des capacités qui peuvent les aider à garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.

En raison de cette tendance, le nombre de demandes de cadres de niveau C et/ou d’experts à la demande a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. Par exemple, plusieurs sociétés basées aux États-Unis ont déjà des bureaux en Inde ou envisagent de s’aventurer dans le pays. Cela nécessite des professionnels expérimentés (et locaux), ce qui entraîne une demande accrue pour de tels professionnels, ce qui facilite l’obtention de contrats pour de nombreux experts dans le pays – qui peuvent assumer des rôles flexibles et des salaires élevés.

Experte en économie à la demande pour les femmes

Alors que l’économie des concerts de la suite C ou le rôle d’expert à la demande sont prêts à révolutionner la façon dont les gens travaillent en Inde, les emplois traditionnels laissent de la place à cette nouvelle façon d’entreprendre. Par exemple, de nombreuses entreprises indiennes encouragent activement les femmes à travailler de manière flexible, au lieu de les décourager.

Les experts suggèrent que l’économie à la demande est une énorme opportunité, en particulier pour les femmes entrepreneurs en Inde. En fait, selon un récent rapport d’Emerce Insight, le nombre de femmes expertes dans le secteur à la demande ne cesse de croître.

Un expert à la demande est toute personne rémunérée pour une part de ses connaissances et de son expérience avec le payeur. Il peut s’agir de leaders d’opinion, d’hommes d’affaires prospères et, surtout, de leaders de domaine. Être un expert à la demande signifie non seulement que vous êtes payé pour ces engagements, mais aussi la possibilité de créer une marque personnelle et de créer une autorité autour de vous.

Lutter contre la disparité entre les sexes

Alors que l’économie à la demande gagne en popularité, les femmes font également sentir leur présence dans ce nouveau domaine d’activité – avec un avantage des opportunités créées pour les services à la demande et gagnent leur vie tout en profitant d’une plus grande flexibilité dans leur vie.

Désormais, ils peuvent choisir de travailler quand ils veulent et combien ils veulent, grâce aux horaires de travail flexibles proposés par la plupart des entreprises qui veulent des experts à la demande.

Beaucoup d’entre eux peuvent gagner autant que les hommes, sinon plus, que les hommes dans les emplois traditionnels, ce qui s’attaque à la disparité de rémunération et de représentation influencée par le sexe dans les rôles d’expert senior visible en Inde aujourd’hui.

Le nombre de femmes occupant des postes de direction et/ou de direction est encore alarmant. Aux États-Unis, ce n’est que de 22 %, et au Royaume-Uni, de 26 % — à 11 %, le chiffre est beaucoup plus bas en Inde. Les femmes occupant des postes en informatique et en ingénierie sont encore plus rares, avec seulement 16 % de femmes occupant des postes de direction dans ces domaines.

Avec des rôles flexibles à la demande, les femmes ont pu faire des progrès dans des rôles traditionnellement dominés par les hommes – finance, marketing et informatique.

Surtout dans les rôles de marketing, les femmes deviennent également des expertes recherchées, avec leurs plateformes et leurs publics fidèles qui apprécient les connaissances qu’elles apportent chaque jour. En tant que femmes, elles ont été un avantage en tant qu’expert en raison de leurs points de vue, non seulement sur des sujets traditionnellement féminins tels que la maternité, la mode, la santé, la beauté, mais aussi sur l’inclusion, la diversité et l’égalité.

La réalité loin de la perception

Fait intéressant, alors que le sujet à l’étude ressemble à une échelle, inclinant en faveur des femmes avec la flexibilité dont elles ont tant besoin au milieu des familles indiennes traditionnelles et de plus grandes responsabilités, les rapports suggèrent qu’elles ne profitent pas de l’économie des concerts à la demande et de la suite C. de la même manière que les hommes, même si l’impact de la technologie sur les rôles hautement qualifiés a été neutre en termes de genre.

Bien qu’il n’y ait pas de base de données disponible sur l’économie des concerts de C-suite dans le pays, une discrimination professionnelle a été observée sur la base de stéréotypes de genre. Certaines estimations suggèrent que les femmes ne représentent que 15 % des experts et consultants indépendants.

(L’auteur est le fondateur de COHIRE. Les opinions exprimées sont personnelles.)

