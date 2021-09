Un modèle inquiétant émerge comme un homme clé de Villa pour manquer des matchs de grande envergure

L’ailier Leon Bailey devrait manquer au moins deux matchs de Premier League après que le manager d’Aston Villa, Dean Smith, a confirmé qu’il serait absent pendant environ trois semaines.

Bailey, 24 ans, a attrapé le problème lors de son apparition en remplacement lors du triomphe 3-0 de Villa sur Everton. L’international jamaïcain a remplacé Matt Ciblet sur 61 minutes mais a été contraint de céder la place à Ashley jeune 21 minutes plus tard. UNE Lucas Digne but contre son camp et frappes par Matty Cash et Bailey lui-même a donné les trois points aux West Midlanders.

Ils occupent le 10e rang du classement de l’élite, mais la victoire a eu un prix. Bailey va maintenant passer du temps dans la salle de traitement et manquera définitivement les deux prochains matchs de championnat.

Ils sont tous les deux loin de chez eux, avec un déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United ce samedi. Un affrontement dans la capitale s’ensuit alors que l’équipe de Villa Park se rend dans le nord de Londres pour affronter Tottenham le 3 octobre.

Smith a révélé la nouvelle aux journalistes jeudi et espère qu’il pourra être de retour pour un prochain derby des Midlands.

“Leon a une tension qui le maintiendra probablement à l’écart jusqu’après la pause internationale”, a déclaré Smith aux médias du club, selon Birmingham Live. «Nous aurions bon espoir qu’il soit disponible pour le match des Wolves. Mais nous devrons l’évaluer plus près du temps et voir comment il progresse au cours des dix prochains jours. »

Bailey a rejoint Villa en provenance du Bayer Leverkusen en août. Il est arrivé beaucoup de fanfare et a a montré ses compétences pendant 85 minutes de championnat de football en 2021-2022.

Quelle est la prochaine étape pour Raheem Sterling ? Liverpool, Spurs, Barcelone…

L’ancien as de Genk a déjà raté près d’un mois d’action avec une blessure à la cuisse contractée en août. Et tout le club espère que ce n’est pas un problème persistant qui entrave sa progression.

Sanson rejoint Bailey en marge



Villa s’est écrasé lors de la Coupe EFL à Chelsea mercredi soir alors que les Blues se qualifiaient après une séance de tirs au but. Le match s’est terminé 1-1 après 90 minutes, mais les Londoniens de l’ouest ont triomphé 4-3 sur place.

Et il y avait d’autres mauvaises nouvelles comme Morgan Sanson a contracté une blessure qui l’empêchera désormais d’entrer. C’était le premier match du Français après une longue absence en raison d’une blessure au genou.

“Il a juste ressenti un pincement aux ischio-jambiers”, a ajouté Smith. «Nous ne pensons pas que ça va être mauvais, il a en fait continué pendant deux ou trois minutes, ce qui me prouve que ce n’est pas un mauvais. C’est juste qu’il a ressenti le pincement et qu’il savait qu’il était temps de descendre.

LIRE LA SUITE: Dean Smith a parlé de trois joueurs étoiles qui peuvent amener Villa au niveau supérieur