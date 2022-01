Un modérateur de TikTok porte plainte pour « traumatisme psychologique »

01/03/2022 à 10:28 CET

Un ancien modérateur de TikTok poursuit l’entreprise en justice, affirmant qu’elle n’a pas protégé sa santé mentale après une exposition « constante » à un contenu vidéo traumatisant. Candie Frazier dit qu’elle a examiné des vidéos qui présentaient de la « violence extrême et graphique » jusqu’à 12 heures par jour. Elle dit qu’elle souffre de « traumatismes psychologiques importants », notamment d’anxiété, de dépression et de trouble de stress post-traumatique.

TikTok dit qu’il s’efforce de promouvoir « un environnement de travail bienveillant ». En septembre, TikTok a annoncé qu’un milliard de personnes utilisaient l’application chaque mois.. Il a maintenant plus de succès que Google, selon Cloudflare, une société de sécurité informatique. Pour protéger ses utilisateurs, la plate-forme de partage de vidéos utilise des milliers de modérateurs de contenu internes et contractuels pour filtrer les vidéos et les comptes qui enfreignent ses règles.

Mme Frazier poursuit à la fois TikTok et sa société mère, le géant chinois de la technologie Bytedance. Elle affirme que dans son rôle de modératrice, elle a vu du contenu graphique, notamment des vidéos d’agressions sexuelles, de cannibalisme, de génocide, de fusillades de masse, d’abus sexuels sur des enfants et de mutilations animales.