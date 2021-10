Un mois d’octobre solide pour les actions d’Alibaba est un bon signe pour les mois à venir

En octobre, les nombreuses vacances chinoises ont ralenti le flux des nouvelles négatives qui font souvent mal Groupe Alibaba (NYSE :BABA) stockent le plus. La Chine a célébré la fête nationale la première semaine du mois. Quelques semaines plus tard, le 13 octobre, la bourse de Hong Kong a fermé en raison du typhon Kompasu.

L’action BABA a profité de l’absence de nouvelles négatives. Il a atteint un creux de 138,43 $, puis a organisé un rallye massif. Maintenant qu’Alibaba se négocie au-dessus des moyennes mobiles simples clés, les investisseurs peuvent envisager à nouveau Alibaba. Il a deux catalyseurs positifs qui peuvent accélérer l’élan positif.

Catalyseurs pour BABA Stock

South China Morning Post a rapporté qu’Alibaba développait des puces de serveur. Alibaba a basé ses processeurs de serveurs sur la technologie de Posséder les bras. En 2018, elle a rattrapé ses concurrents développant des solutions d’intelligence artificielle en fabriquant des puces personnalisées. En Chine, des géants de la technologie comme Huawei et Baidu (NASDAQ :BIDU) fabriquent déjà des puces en interne.

Alibaba a commencé la conception de puces en 2019. Une fois fabriquées, elles utiliseront le processus de 5 nanomètres. Cela rivalisera avec les puces à semi-conducteurs Taiwan Semiconductor (NYSE :TSM) production. Pourtant, TSMC développe 2 nm. En 2022, il a prévu 3 nm et 4 nm. TSM est une entreprise hautement compétente. Il est convaincu qu’il disposera de tels processeurs de nœuds. TSM a considérablement augmenté son budget d’investissement pour réaliser ce plan ambitieux.

Les efforts de conception de puces internes d’Alibaba réduiront ses besoins en capital. Le géant du commerce électronique doit économiser de l’argent de toutes les manières possibles. Le mois dernier, il a généreusement investi 15,5 milliards de dollars d’argent des actionnaires d’ici 2025 pour soutenir l’initiative de « prospérité commune » de la Chine. La Chine a un mépris croissant pour le large fossé entre les pauvres et les riches et les entreprises riches. Les entreprises technologiques chinoises devaient apaiser le Parti communiste chinois (PCC) pour éviter de nouveaux obstacles réglementaires. Par exemple, la Chine a infligé une amende au géant de la livraison de nourriture Meituan (OTCMKTS :MPNGF) avec une amende antitrust de 534 millions de dollars.

Les investisseurs ont réagi favorablement à l’amende de Meituan. Ils s’attendaient à une punition plus lourde. Cela a fait grimper les actions de BABA de 8% à Hong Kong le 11 octobre.

Jack Ma Voyant

Le 20 octobre, deux journaux espagnols ont rapporté que des personnes avaient repéré Jack Ma à Majorque. Non seulement c’est le premier reportage de son voyage à l’étranger depuis 2020, mais c’est la première fois qu’il est aperçu en public depuis des mois. Les investisseurs d’Alibaba peuvent interpréter cette observation comme un signal positif indiquant que le PCC assouplit sa répression contre l’entreprise.

Jack Ma n’est plus le président d’Alibaba. Mais puisqu’il en est le fondateur, le public l’associera à l’ascension et à la chute d’Alibaba. Le PCC l’a sévèrement puni après qu’il ait repoussé Pékin. Pourtant, il devrait obtenir le crédit du président Xi pour s’être prononcé contre l’élargissement de l’écart de richesse et la réduction des opportunités pour les jeunes en Chine.

BABA est une action de valeur

Les marchés ont récompensé les investisseurs qui ont parié sur le CCP en assouplissant sa répression réglementaire contre Alibaba et les entreprises de commerce électronique. Les actions BABA ont rebondi après des creux. Ses notes boursières non inférieures à 71/100 justifieraient la reprise. Sur la base du rapport cours/bénéfice d’environ 20 fois, l’action obtient un score de valeur modeste.

À l’inverse, Alibaba se négocie à un rapport prix/ventes de 4,06 fois. Celui-ci est supérieur à celui de Amazon (NASDAQ :AMZN) à 3,86 fois.

Grâce à sa solide activité de commerce électronique et à la force de ses canaux de vente au détail sur ordinateur et mobile, Alibaba obtient un 95/100 en termes de qualité. Il offre aux investisseurs un fort retour sur investissement.

Risques pour BABA Stock

Le nombre inhabituellement élevé de jours fériés et de fermetures de marchés boursiers en Chine au cours du mois a peut-être retardé davantage d’informations sur la répression. Le gouvernement chinois est impitoyable envers ceux qui s’y opposent.

Le PCC pourrait recommencer à émettre d’autres règlements. Les nouvelles politiques à partir du 1er novembre pourraient entraîner une baisse des revenus et des bénéfices d’exploitation. Alibaba pourrait avoir besoin d’investir davantage dans l’entreprise, ce qui nuira aux marges.

Les investisseurs prudents pourraient attendre au-delà du trimestre en cours. Les marchés fixeront le prix des nouvelles réglementations en matière de confidentialité qui nuiront aux entreprises de commerce électronique. Alibaba pourrait revoir à la baisse ses perspectives lors de la publication de ses prochains résultats trimestriels. Cela nuira aux actions BABA, créant un meilleur prix réduit pour les investisseurs qui ont raté le récent rebond.

Alibaba n’est pas encore sorti de la ligne de mire politique. Il se rapproche. Lorsque c’est le cas, l’action connaîtra une reprise régulière au lieu d’un rebond temporaire qui ne profitera qu’aux traders spéculatifs.

