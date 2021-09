Un mois pour commencer NBA 2021/22 !

Dans seulement un mois, le 20 octobre, débutera la saison 2021/22 en NBA. Il le fera avec deux grands matches dont on attend beaucoup : Filets de Brooklyn vs. dollars de Milwaukee et Guerriers de l’état d’or vs. Les Lakers de Los Angeles. Pour jeudi 21, nous avons deux Celtics-Knicks et Nuggets-Suns très intéressants et pour vendredi 22 les débuts de Luka Doncic contre Trae Young dans un Mavs-Hawks et un Clippers-Warriors. Excellent début de saison.

Un mois d’amis Un mois pic.twitter.com/sbBWmrCyBk – NBA Espagne (@NBAspain) 20 septembre 2021