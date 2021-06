Un moment amusant d’histoire de jouets a servi d’inspiration aux écrivains de Loki, et cela a tout à fait du sens

Comme les fans de Toy Story s’en souviendront sans aucun doute, l’emblématique Buzz l’Éclair traverse une crise existentielle lorsqu’il se rend enfin compte qu’il n’est qu’un jouet, avec Woody et Rex et les autres. C’était un moment amusant de réalisation dans le film, mais Loki ne riait certainement pas de joie lorsqu’il a fait face à une tournure similaire lors de la première de Loki, en particulier associée à la découverte que sa magie ne fonctionnerait pas. Loki n’a pas atteint les sommets crapuleux qu’il a atteints dans le MCU juste à cause de sa magie, bien sûr, et ses ruses étaient suffisantes pour qu’il reprenne la main sur le Tesseract, mais n’a finalement pas échappé à la TVA.