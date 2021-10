Un moment critique nous attend alors que Bitcoin fait face à son dernier point de résistance : Benjamin Cowen, analyste en cryptographie

L’analyste de crypto Benjamin Cowen dit que Bitcoin (BTC) est dans une période critique car il s’approche d’une résistance massive à des niveaux record.

Dans une nouvelle session de stratégie, Cowen a déclaré qu’après avoir fortement réagi à sa moyenne mobile simple (SMA) de 50 semaines en juillet, Bitcoin a depuis peint une structure haussière.

Cowen pense que le dernier obstacle majeur sur la voie de BTC est de briser la résistance à près de 65 000 $, ce qui ne représente qu’un écart de 5 % par rapport aux prix actuels.

« Bitcoin a eu un rebond significatif sur le SMA de 50 semaines. Nous avons déménagé en août. Nous avons eu notre bouleversement de septembre, qui est essentiellement ce que nous avons dit être un scénario très probable, puis nous avons tenu le coup. Et je vous ai dit qu’après avoir tenu la ligne, nous devrions être en mesure de voir un ciel clair devant nous, et je le crois. Je pense que nous avons un ciel dégagé devant nous…

Le seul nuage que je pense est juste [resistance at all-time highs], et nous devons finalement le franchir, et je pense que Bitcoin le franchira. Il faut juste du temps, et nous allons le traverser. Le temps est de notre côté. »

Cowen dit que même s’il est souvent logique d’être baissier sur Bitcoin, il ne pense pas que ce soit le bon moment. Il dit qu’il basculera à la baisse sur la principale crypto une fois qu’un mouvement significatif à la hausse se produira.

« Il n’y a rien de mal à être baissier. Je suis moi-même un taureau Bitcoin, mais je garde quelques pandas à côté de moi pour me garder sous contrôle. Et c’est la raison pour laquelle j’étais baissier [in April and May].

Je spéculerais de manière douteuse maintenant que je redeviendrai baissier sur Bitcoin, mais il doit faire plus de travail. Il doit faire un autre mouvement à la hausse, et alors je serai probablement à nouveau baissier. »

Le spécialiste de l’analyse technique suggère qu’actuellement, le pire des cas qu’il voit se produire pour BTC est un rejet des sommets historiques avant un nouveau rebond près du niveau de 40 000 $.

« Pour moi, le pire des cas à ce stade, c’est que nous redescendons et ensuite nous continuons simplement plus haut et puis le cassons plus tard, c’est le pire des cas que je puisse voir. »

Image en vedette : Shutterstock/Gehrke