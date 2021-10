Un moment décisif ou une solution provisoire ?

Mais d’autres, comme la PDG d’Arca, Rayne Steinberg, avaient des « sentiments mitigés » sur les événements. Alors qu’il était heureux qu’un véhicule d’investissement crypto tant attendu ait finalement reçu l’approbation réglementaire, mettant fin à huit ans de futilité par les émetteurs de fonds américains, il avait des doutes sur le produit qui a finalement obtenu l’approbation de la SEC, en particulier le fait qu’il était basé sur des contrats à terme. et n’a pas suivi le prix du Bitcoin (BTC) directement.

« Nous ne pensons pas qu’un ETF à terme soit un bon moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin », a-t-il ajouté sur son blog, ajoutant: « Les ETF à terme fonctionnent pour le trading à court terme, mais ils ont d’énormes problèmes d’erreur de suivi pendant de longues périodes, ce qui est ce que les investisseurs recherchent le plus en matière d’exposition au Bitcoin. »

Markus Hammer, avocat et chef du cabinet de conseil Hammer Execution, a convenu avec d’autres que l’événement était une étape importante, mais a averti: « C’est juste une étape avec un grand voyage à venir », informant en outre Cointelegraph, « En tant qu’investisseur, si vous voulez vous lancer longtemps dans la crypto, et beaucoup le font, vous préférez un fonds qui suit le Bitcoin « physique » et non un dérivé de celui-ci. »

L’ETF ProShares est un pari sur les futurs mouvements de prix de la BTC. Autrement dit, « le produit s’écarte finalement du prix du BTC lui-même, en plus du fait que ProShares en tant qu’émetteur n’est qu’un autre intermédiaire et donc un risque de contrepartie pour l’investisseur ».

ETF à terme vs ETF physiques : est-ce important ?

De nombreux investisseurs institutionnels s’attendront probablement à un ETF Bitcoin physique, lié au marché au comptant, et non au marché des produits dérivés, qui suit le prix réel de la crypto-monnaie, a déclaré à Cointelegraph Campbell Harvey, professeur de commerce international à l’Université Duke. Le marché à terme BTC est relativement petit, a-t-il expliqué, « et la pression d’achat sur les contrats à terme conduira à un ‘roll return’ négatif, ce qui signifie :

« Vous payez une prime pour acheter les contrats à terme chaque fois qu’ils sont « reconduits » au contrat suivant. Il est beaucoup plus direct d’acheter le matériel physique, mais la SEC n’a pas indiqué qu’elle était disposée à le permettre. »

Dans une interview avec CNBC peu de temps après le lancement du 19 octobre, le président de la SEC, Gary Gensler, a suggéré pourquoi l’agence n’avait autorisé que ce chemin indirect dans l’espace crypto: « Ce que vous avez ici est un produit qui a été supervisé pendant quatre ans par un organisme de réglementation. gouvernement fédéral des États-Unis, la CFTC, et cela a été enveloppé dans quelque chose qui relève de notre compétence [es decir, la SEC] par la loi sur les sociétés d’investissement de 1940, nous avons donc une certaine capacité à l’intégrer dans la protection des investisseurs. »

En d’autres termes, le nouveau produit disposera de deux niveaux de protection réglementaire, la CFTC et la SEC, contre les pirates, les manipulateurs et les escrocs potentiels.

Quel que soit son pedigree, le fonds ProShares a évidemment trouvé un écho auprès des investisseurs : à la fin de son deuxième jour de cotation, il avait atteint 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, le premier ETF ayant atteint cette barre.

« C’est le premier ETF américain conçu pour suivre Bitcoin, et cela signifie certainement quelque chose », a déclaré à Cointelegraph Jeff Dorman, directeur des investissements d’Arca, « mais ce n’est certainement pas le produit que le marché voulait ni. sont à l’aise pour vendre, donc cela conduira probablement à moins d’adoption qu’un ETF soutenu physiquement. »

Certains, dont Harvey, ont vu l’importance du fait qu’Invesco, l’un des principaux fournisseurs d’ETF, a annoncé lundi qu’il abandonnait son offre d’émettre un ETF à terme BTC, du moins pour le moment, et se concentrait sur « la poursuite d’un sauvegarde « . , ETF d’actifs numériques », a déclaré à Bloomberg un porte-parole d’Invesco.

Les fonds de pension vont-ils se précipiter ?

Interrogé sur les fonds de pension, un sous-ensemble prudent mais énorme au sein du firmament des investisseurs institutionnels, Dorman a déclaré à Cointelegraph : « Les fonds de pension font leur diligence raisonnable depuis des années » concernant les crypto-monnaies, mais c’est peu. l’aiguille » Beaucoup avec cette classe d’investisseurs. « Mais si l’ETF génère des capitalisations boursières plus importantes et une plus grande liquidité, alors la forte croissance de la taille du marché permettra aux retraites d’investir plus facilement. « .

« L’ETF ProShares Bitcoin Futures rehausse sûrement le profil de Bitcoin dans la communauté des investisseurs institutionnels », a déclaré à Cointelegraph Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie à la bourse de crypto-monnaie AAX, et pourrait permettre aux fonds de pension de s’exposer plus facilement aux crypto-monnaies. « Cependant, il devrait y avoir une plus grande variété d’ETF Bitcoin différents, y compris un soutien physique pour que les grands acteurs puissent entrer sur le marché sur le dos d’un ETF », a déclaré Caselin.

Nigel Green, PDG de la société de solutions financières deVere Group, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique aux souscripteurs que l’ETF à terme ProShares « attirera inévitablement un nombre croissant et un éventail plus large de participants actifs au marché, y compris ceux qui utilisent des fonds de pension et de retraite. et les comptes de courtage », mais Dorman, pour sa part, a déclaré que « les ETF ne sont pas vraiment conçus pour les investisseurs institutionnels, il s’agit plutôt d’un produit de détail ».

Tout investisseur institutionnel qui souhaite s’exposer au Bitcoin aurait déjà différentes manières d’obtenir cette exposition, a expliqué Dorman, « donc cela ne changera pas grand-chose. Je pense que nous assisterons à une adoption plus institutionnelle de tous les actifs numériques, mais l’adoption institutionnelle de Bitcoin sera probablement inférieure à celle d’autres actifs numériques qui peuvent être plus facilement compris et évalués. On voit déjà les nouvelles rampes d’accès gagner du terrain : NFT, gaming, DeFi. »

Attirera-t-il des utilisateurs individuels ?

Qu’en est-il des investisseurs particuliers ? Un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme sera-t-il attrayant ou est-il trop technique ?

« Il existe de nombreux traders particuliers utilisant des applications de trading qui ne sont pas à l’aise pour acheter du Bitcoin sur le marché au comptant, et encore moins pour retirer ces fonds dans un portefeuille privé », a déclaré Caselin, ajoutant: « Dans certaines juridictions, les traders particuliers peuvent ne pas être autorisés à négociez sur des échanges cryptographiques centralisés. Les ETF ouvrent de nouvelles voies pour s’exposer à l’action des prix du Bitcoin. «

D’autre part, les « dérivés sous-jacents complexes et évalués séparément » des ETF ProShares pourraient éventuellement ajouter « une couche supplémentaire de complexité pour ceux qui ont voulu acheter du Bitcoin facilement et en toute sécurité », a déclaré à Cointelegraph John Iadeluca, PDG de Banz Capital. , tandis que Harvey a ajouté que «les investisseurs de détail peuvent facilement s’exposer aux crypto-monnaies en utilisant des courtiers existants comme Coinbase ou Robinhood. Ils peuvent contourner l’ETF et éviter les futures. »

Pourtant, « un ETF est un produit financier traditionnel qui peut être négocié en bourse comme une action », a déclaré Hammer. « Cela rendra certainement attrayant pour un client de détail non averti de s’engager dans des crypto-monnaies via son compte professionnel existant et son système bancaire familial (centralisé). » Ils n’ont pas à gérer les décisions de stockage chaud / froid, les échanges cryptographiques, la fraude, les problèmes fiscaux, etc. « Le confort fait la magie ici. »

Y a-t-il un ETF Ether sur les cartes ?

Bitcoin n’est bien sûr pas la seule star de la galaxie des crypto-monnaies. En fait, sa domination a un peu diminué au cours de l’année écoulée, et il est même question d’un éventuel « revirement » de BTC-ETH dans lequel Ether (ETH) dépasse Bitcoin en valeur marchande totale. Vous vous demandez peut-être : à quelle distance se trouve un ETF Ether approuvé par la SEC ?

« Étant donné qu’Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, la possibilité d’un ETF Ethereum est élevée », a déclaré à Cointelegraph Jay Hao, PDG de l’échange de crypto-monnaie OKEx, « mais il a encore besoin de temps pour mûrir ».

« Ethereum a l’habitude de suivre Bitcoin en termes d’action sur les prix et d’attention », a déclaré Caselin. « Cependant, contrairement à Bitcoin, Ethereum ne conviendrait pas comme monnaie légale. De plus, Ethereum est toujours dans sa phase expérimentale, et bien que le projet ait exceptionnellement bien fonctionné, des questions subsistent quant à la transition vers la preuve d’enjeu. [protocolo de consenso] « . Pour l’instant:

« Ethereum a plus à voir avec la plate-forme qu’avec l’actif. Je ne vois pas d’ETF Ethereum à l’horizon de si tôt tant que l’espace n’aura pas mûri davantage. «

Iadeluca n’est pas d’accord. « Je pense que l’approbation d’un ETF à terme Ethereum est beaucoup plus probable maintenant », d’autant plus que les produits d’investissement basés sur Ethereum ont suivi de près l’évolution des produits Bitcoin institutionnels sur les principaux marchés. « Cependant, cela peut prendre un certain temps. »

Un tournant critique ?

Dans l’ensemble, où se classent les événements de la semaine sur l’échelle de signification historique de la cryptographie ? Était-ce, en fait, un moment décisif où tout a changé ?

« C’est certainement une étape importante pour le développement continu de l’industrie de la cryptographie », a déclaré Hao à Cointelegraph. Une plus grande attention et une plus grande implication des investisseurs institutionnels ne peuvent que contribuer à une large acceptation. « Alors que le taux d’adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies augmente, l’industrie continuera de prospérer. »

Harvey, cependant, a mis en garde contre le fait de succomber au battage médiatique. « Dans l’ensemble, tout l’espace est freiné par l’incertitude réglementaire, et des orientations supplémentaires sont nécessaires », a-t-il déclaré à Cointelegraph, tandis que Hammer a ajouté que « ce que le marché recherche, c’est un ETF physique plutôt qu’un ETF à terme de crypto-monnaies ». Il a également convenu que le marché manque encore de clarté réglementaire :

« Tant qu’une taxonomie crypto uniforme n’est pas définie, que les responsabilités entre les autorités de surveillance ne sont pas clairement attribuées et qu’il n’y a pas de cadre législatif réglementant les crypto-monnaies en général, et en particulier DeFi et les pièces stables, alors rien n’est gagné. »

La rupture de la barrière des ETF par ProShares reste un moment « doux-amer » pour Dorman. D’une part, c’est « super de voir une autre étape franchie », mais c’est aussi décevant car « c’est un autre produit défectueux avec des frais élevés et une erreur de suivi importante qui est exclusivement négocié sur une bourse sélectionnée par la SEC ».

De la même manière, vous ne voulez pas perdre de vue la forêt à cause des arbres. On peut soutenir que les événements de cette semaine pourraient être considérés comme une sorte de test : « pour voir si les principaux investisseurs sont prêts à inclure des crypto-monnaies dans leurs portefeuilles aux côtés d’autres actifs tels que des actions et des obligations », a déclaré Green. « Et il semble, à en juger par la réaction, qu’ils le soient. »

