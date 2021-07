Un moment qui a défini les Rolling Stones

A Hyde Park de Londres, le 5 juillet 1969, à 17h25, il y a eu un moment qui est venu pour définir Les pierres qui roulent.

« Le plus grand groupe de rock and roll au monde. Ils sont incroyables ; écoutons-le pour les Stones !

C’était la première fois que les Rolling Stones étaient ainsi étiquetés. Aujourd’hui, bien sûr, cette phrase – le plus grand groupe de rock and roll du monde – et les Rolling Stones sont indissociables.

C’est Sam Cutler qui l’a dit. Cutler a travaillé pour Blackhill Enterprises, la société qui a organisé les premiers concerts gratuits à Hyde Park. A l’époque, il s’adressait à un public estimé plus tard entre 250 000 et 500 000 personnes.

Le concert des Rolling Stones en 1969 n’était pas le premier concert de rock dans le célèbre parc de Londres. Pink Floyd était en tête d’affiche du premier concert gratuit un an auparavant, et plusieurs autres groupes ont suivi, dont Eric Clapton et Steve WinwoodBlind Faith de courte durée en juin 1969. (Mick Jagger et Marianne Faithfull y ont tous deux assisté.) Mais le concert de Rolling Stone est celui dont tout le monde semble parler. Demandez à n’importe qui d’un certain âge : « Étiez-vous au concert de Hyde Park ? Ils savent exactement de quel concert vous parlez.

se

Hommage à Brian Jones

Il y a beaucoup de choses qui rendent ce concert à la fois unique et spécial. C’était le premier concert du groupe en près de deux ans et il marquait les débuts du guitariste Mick Taylor. (Taylor avait déjà fait partie des Bluesbreakers de John Mayall et n’avait rejoint le groupe que quelques mois plus tôt, en remplacement de Brian Jones.) La mort tragique de Jones dans une piscine, deux jours plus tôt, était bien sûr imminente.

Le groupe a décidé de persévérer et a magnifiquement rendu hommage à Jones. “Bien! Ok, écoutez maintenant », a déclaré Mick. « Est-ce que tu vas te calmer une minute parce que j’aimerais vraiment dire quelque chose pour Brian. J’aimerais vraiment que tu sois avec nous pendant que je le fais. J’aimerais dire quelques mots que je ressens pour Brian… Je vais dire quelque chose d’écrit par Shelley.

Paix, paix ! il n’est pas mort, il ne dort pas —

Il s’est réveillé du rêve de la vie –

C’est nous, qui perdus dans des visions orageuses, gardons

Avec des fantômes une lutte inutile…

Le poème était « Adonais » de Percy Bysshe Shelley. Et, alors que Mick finissait de réciter le poème, Tom Keylock, le road manager du groupe, a sorti plus de 3 000 papillons blancs, un geste qui a coûté 300 £ au groupe, mais qui est venu définir le concert.

L’une des autres caractéristiques déterminantes du concert des Rolling Stones à Hyde Park était la tenue vestimentaire de Jagger. La chanteuse portait une “robe” en voile d’inspiration grecque Michael Fish. (Lorsque le groupe a joué à Hyde Park en 2013, Mick lui a fait signe en portant une veste bleue recouverte d’un motif de papillon blanc.)

Le concert des Rolling Stones

La scène pour le concert était minuscule. “Quand Blind Faith l’a fait, ils ont installé cette scène au milieu de l’herbe, y ont mis la batterie et l’amplification et tout le monde est venu et l’a contournée”, se souvient Charlie Watts en 2013. Petite scène de Mickey Mouse, une petite chose sur un échafaudage en métal, des tambours, un peu de toile de fond pour Mick avec sa robe blanche, et tout le monde est venu. Maintenant, bien sûr, c’est un véritable espace clos.

Mais peu importe. L’ouverture du groupe, de manière quelque peu surprenante, était “Je suis à toi et je suis à elle”. La chanson n’était pas un original des Stones, mais un écrit par le guitariste de blues albinos texan Johnny Winter. La chanson figurait sur son premier album Columbia qui venait de sortir. Keith Richards l’avait racheté en juin et c’était sa suggestion qu’ils ouvrent le spectacle avec. C’était la première – et la seule – fois que le groupe l’a joué sur scène.

Ensuite, c’était une autre première, la première fois que les Stones jouaient « Jumpin’ Jack Flash » sur scène. La foule connaissait bien celui-ci. La chanson avait dominé les charts pendant quelques semaines l’été précédent. Lors de leur tournée aux États-Unis à l’automne 1969, c’est devenu leur ouverture habituelle. “Mercy Mercy” de Don Covay est venu ensuite et c’était un autre choix moins qu’évident, étant donné qu’il a été enregistré en mai 1965. Après cela, “Stray Cat Blues”, “No Expectations” et “I’m Free” ont également ont fait leurs débuts en direct.

“Down Home Girl” était le numéro le plus ancien de leur set, ayant été enregistré fin 1964 et sorti sur le deuxième album britannique du groupe. De là, ils sont passés à une très vieille chanson : une reprise de « Love in Vain » de Robert Johnson qu’il avait enregistré en 1937. C’était une nouvelle chanson pour le groupe, cependant. Ils l’avaient enregistré quelques mois plus tôt et finiraient par apparaître sur Let It Bleed plus tard en 1969.

“Loving Cup” était une nouvelle chanson des Glimmer Twins, sur laquelle le groupe travaillait en studio; il a finalement atteint Exile sur Main St. en 1972. Ils ont suivi avec “Honky Tonk Femmes“, leur nouveau single, et ensuite “Midnight Rambler”, qui est devenu le morceau d’ouverture de la deuxième face de Let it Bleed. (Dans certains articles de presse sur le concert de Hyde Park, il était appelé « The Boston Gambler ».)

“(I Can’t Get No) Satisfaction” était le seul survivant de la précédente tournée des Stones en avril 1967. “Street Fighting Man” a précédé “Sympathy for the Devil”, qui étaient tous les deux hors du Beggars Banquet. Pendant “Sympathy for the Devil”, les Rolling Stones ont été rejoints sur scène par les batteurs africains de Ginger Johnson. (Johnson était un vétéran de la scène des clubs de jazz londoniens.)

L’héritage

L’introduction par Sam Cutler du « plus grand groupe de rock and roll du monde » était spontanée, mais c’est devenu une façon tout à fait appropriée de décrire le groupe. Cutler a utilisé l’expression pour les présenter tout au long de leur tournée aux États-Unis plus tard dans l’année, et on peut l’entendre sur Get Your Ya Yas Out, l’album live enregistré lors de la tournée. Cela reflétait à quel point ils étaient loin des débuts de leur groupe de blues local. Ou leur statut de idole pop, d’ailleurs. Comme l’a dit un journal musical dans un numéro paru une semaine après le concert de Hyde Park, « 99 % du public est venu pour écouter et non (comme il aurait pu le faire il y a cinq ans) pour crier ». Les temps étaient en train de changer…

Écoutez des performances plus classiques des Rolling Stones en direct sur Spotify.