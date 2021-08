Un Monaco étouffé ne pouvait pas avec le Lorient

in

13/08/2021 à 23:12 CEST

Marc Zapater

Le AS Monaco ne pouvait pas avant lui Lorient (1-0) lors du match de la deuxième journée de Ligue 1 disputé au stade du Moustoir.

LOR

LUN

Lorient

Nardi ; Carioca, Laporte, Morel, Mendès, Le Goff ; Abergel, Lemoine, Monconduit (Enzo 67′) ; Lauriente (Hamel 84′) et Moffi (Grbic 84′).

Monaco

Nübel; Pavlovic, Disasi, Sidibé ; Martins (Fàbregas 68′), Lucas (Golovin 58′), Tchouameni, Jakobs (Caio 57′) ; Diop (Diatta 70′), Volland et Boadu (Ben Yedder 57′).

Arbitre

Hakim Ben el Salem Hadj, France. TA : Mendes 52′, Monconduit 56′ et Hamel 85′ / Jakobs 45′ et Volland 91′.

Incidents

Match correspondant à la deuxième journée de Ligue française, disputé au stade du Moustoir.

L’ensemble dirigé par Niko Kovac payé pour la fatigue causée par le calendrier étouffant de l’équipe de France durant ce mois d’août. Monaco a disputé la phase de qualification de la Ligue des champions, où ils ont confortablement réussi à battre le Sparta Prague. Cependant, le début de la ligue n’a pas été celui souhaité.

Après un nul à domicile face à Nantes (1-1) aujourd’hui, ils n’ont pas pu s’imposer à Lorient, équipe emmenée par Christophe Pélisser. Malgré le fait que l’équipe locale a gagné par le minimum grâce à un penalty transformé par l’attaquant nigérian Terem moffi ‘Les Merlus’, avec 28% de possession et seulement 2 tirs au but, une bonne défense sans fissures de ‘Les Merlus’, menée par Morille, les a aidés à ajouter les trois premiers points de la saison, après avoir également fait match nul le premier jour.

Les Monégasques traversent une étape difficile en championnat local, où les sentiments ne sont pas du tout positifs. Mardi, ils jouent contre le Shakhtar et nous verrons si ce calendrier continue de faire des ravages sur ceux de Kovac ou si, au contraire, ils font mieux dans la plus haute compétition européenne, comme on l’a vu contre Sparte.

Momentanément le Lorient premier au classement de Ligue 1 et le Monaco il tombe à la seizième place, toujours en raison des matches à jouer lors de cette deuxième journée de compétition.