Un monde animé: l’animation en 2D, 3D et médias mixtes dans la publicité occupe une place centrale à l’époque post-Covid

Lorsque Sylvester daCunha a créé la fille Amul en 1966, il ne savait pas que la fille aux cheveux bleus sans prétention dans une robe à pois rouges deviendrait l’un des personnages d’animation les plus célèbres de l’Inde. En tant que commentatrice sociale dépeignant des exécutions spirituelles et opportunes au cours des cinq dernières décennies, la fille Amul est devenue une pionnière dans le monde de la publicité. « L’idée du personnage, imaginée par mon père, était de vendre du beurre tout en nous racontant ce qui se passe dans le pays à ce moment-là », explique Rahul daCunha, le fils de Sylvester et directeur créatif de daCunha Communications, le Mumbai- agence de publicité basée qui gère le compte Amul depuis 1966. «Plusieurs fois, les agences de publicité ont abandonné la propriété ou l’idée animée, mais la popularité et le lien avec la fille Amul – ou, d’ailleurs, la mascotte populaire de Vodafone India, ZooZoos – existent depuis quelques années », ajoute daCunha.

Dans un monde dévasté par la pandémie où les tournages publicitaires physiques ont été difficiles, l’animation dans la publicité occupe un rôle central. Utilisant des médias 2D, 3D ou mixtes, il sert de puissant moyen de narration et est accepté par de nombreux spécialistes du marketing tels que Grofers, Chennai Super Kings, Castrol India, Acko General Insurance, entre autres. Et pourquoi pas? Car il ne sert pas seulement de solution instantanée aux problèmes de production, mais les aide également à rester en contact avec les consommateurs. «En l’absence de tournage, la publicité d’animation est un excellent substitut dans le scénario actuel du travail à domicile. Les animateurs peuvent fournir le même type de sortie depuis la maison qu’ils le feraient dans un studio », explique daCunha. «Mais beaucoup d’agences et de spécialistes du marketing pourraient voir cela comme une mesure provisoire et non comme une alternative viable à l’action en direct», ajoute-t-il.

Un rapport de KPMG de 2019 a toutefois révélé que la demande pourrait tenir, car les industries de l’animation et des effets visuels fonctionnent à long terme. En outre, les revenus de l’industrie de l’animation pour FY19 ont été estimés à 88 milliards de roupies. Parlant de l’attrait de l’animation dans la publicité, Chris Garbutt, directeur de la création mondiale de l’agence de publicité new-yorkaise TBWA Worldwide, a déclaré: «Les marques se sont tournées vers l’animation et le design pour les aider à se démarquer de la mer de la similitude.»

Garbutt dit que le verrouillage a poussé les marques à réinventer leur manière d’apparaître dans la culture. «Il n’y a qu’un nombre limité de fois où les marques peuvent réutiliser d’anciennes séquences de films pour les adapter à de nouveaux messages avant que cela ne devienne ennuyeux pour le public visé. La conception d’animation laisse les marques libres d’être audacieuses et originales dans leurs récits. C’est aussi un moyen très agile de produire du contenu à la vitesse de la culture, et il est souvent beaucoup plus abordable que d’autres techniques. La conception d’animation restera un moyen puissant pour les marques de communiquer de manière personnalisée », propose-t-il.

Au cours des derniers mois, TBWA a utilisé l’animation et la conception dans plusieurs exécutions, y compris des travaux pour l’État de New York et la Fondation canadienne des femmes. TBWA Chiat Day New York (la division américaine de l’agence de publicité TBWA Worldwide) a créé une série d’affiches, de panneaux d’affichage et d’animations hors foyer (OOH) pour Broadway, Times Square et Columbus Circle, ainsi que la signalisation autour d’Albany , la capitale de l’État, et Buffalo, pour encourager les gens à arrêter la propagation du Covid-19 en portant un masque, en pratiquant la distanciation sociale et en se lavant les mains.

Il n’y a pas de contraintes dans l’animation, estime Anish Mehta, PDG de Cosmos Maya, un studio d’animation basé à Singapour et en Inde qui a produit Motu Patlu, une émission pour enfants sur Nickelodeon en Inde. De plus, filmer chez soi avec un équipement mobile ou portatif ne résout parfois pas l’objectif de la marque. «L’animation donne de la flexibilité et un espace artistique pour expérimenter en donnant plus de couleur et de variété à la voix d’une marque. Pour tout type de directives visuelles extraordinaires et rêveuses, une animation est nécessaire », déclare Mehta.

L’animation offre également des règles du jeu équitables en ce qui concerne les coûts. «Les marques ont dû contourner les contraintes logistiques de la publicité, les créateurs de contenu et les consommateurs travaillant et interagissant tous depuis chez eux, ce qui leur a obligé à conditionner les dépenses publicitaires pour s’adapter tout en restant pertinentes et créatives. À cet égard, l’animation est une meilleure option, car elle offre un terrain de jeu à une fraction du coût », ajoute Mehta.

L’entreprise laitière MilkLane, basée à Bengaluru, a récemment lancé Nutrinos, des produits laitiers pour les enfants de 3 à 8 ans, en utilisant la publicité d’animation. Leurs mascottes animées – Proto, Vita et Calci – expliquent l’importance de la nutrition aux enfants. «La mascotte a un rôle unique à jouer. Proto parle de croissance musculaire, Calci parle d’os solides et Vita, avec un bouclier, parle d’immunité. Ainsi, cela contextualise la conversation avec des humeurs et des expressions, très appropriées pour les enfants et les mères », explique Vivek Sharma, directeur du marketing de MilkLane. «Avec l’évolution de la consommation de contenu, l’accent est mis sur le numérique. Pour les annonceurs et les spécialistes du marketing, c’est le moment de repenser la communication et de trouver de nouvelles façons de créer une expérience numérique mémorable. L’animation peut simplifier des sujets complexes pour donner vie à n’importe quel concept sans être lié par des contraintes physiques ou logistiques », ajoute-t-il.

En juin de l’année dernière, Mother Dairy a également lancé Rocket Ice Creams (dans des variantes de vanille française et de chocolat belge) avec la mascotte Neila. «La nécessité d’employer un extraterrestre intergalactique adorable appelé Neila n’est pas seulement dérivée de la couleur de l’alien comme désignée par la couleur bleue en hindi, mais contient des anecdotes amusantes cachées. C’est étranger épelé à l’envers. Ainsi, rendre le produit plus pertinent, expérientiel et amusant pour les jeunes consommateurs », déclare Ritu Sharda, directeur de la création chez Ogilvy, basé à Gurugram, qui a travaillé sur le concept.