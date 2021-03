Un monde cryptique: les œuvres numériques, les crypto-monnaies transforment le paysage de l’art

L’année dernière, l’illustration du ruban adhésif banane, par exemple, était un exemple brillant de la façon dont la signification et l’importance des objets changent en fonction du contexte – parfois irrévérencieux, parfois fantasque.

La technologie ou l’esthétique ne sont pas des opposés binaires. Le crayon et le pixel sont à la fois des instruments valables et précieux pour manifester une impulsion artistique », explique l’artiste Jitish Kallat, basé à Mumbai. Il ne fait aucun doute que l’avenir de l’art réside à la fois dans la technologie et dans l’esthétique. «L’art est toujours une combinaison d’enquête sérieuse et de jeu… le studio est à la fois un laboratoire, un sanctuaire silencieux et une maison de fête», ajoute Kallat.

Il a raison, car l’art a toujours créé de nouvelles possibilités – complexes et brillantes – nous faisant penser au-delà de notre imagination. L’année dernière, l’illustration du ruban adhésif banane, par exemple, était un exemple brillant de la façon dont la signification et l’importance des objets changent en fonction du contexte – parfois irrévérencieux, parfois fantasque.

Cette année, c’est l’œuvre d’art numérique de Beeple Everydays: The First 5000 Days, qui a introduit le monde dans le paysage artistique changeant, où l’art crypto est un grand succès. Basé aux États-Unis, Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, a créé un dessin tous les jours au cours des treize dernières années et demie. Depuis le début avec un stylo et du papier jusqu’à maintenant un logiciel informatique (tel que le programme Cinema 4D), le collage de fichiers jpeg a été proposé en vente unique et a réalisé 69,3 millions de dollars (environ Rs 503 crore).

Christie’s est devenue la première grande maison de vente aux enchères à proposer une œuvre purement numérique avec un NFT unique (jeton non fongible) – effectivement une garantie de son authenticité – et à accepter la crypto-monnaie (dans ce cas, Ether) en plus des modes de paiement standard pour le sort singulier. «Christie’s n’avait jamais proposé une nouvelle œuvre d’art médiatique de cette envergure ou de cette importance auparavant», explique Noah Davis, spécialiste de l’art d’après-guerre et contemporain chez Christie’s à New York. «Acquérir le travail de Beeple est une opportunité unique de posséder une entrée dans la blockchain, elle-même créée par l’un des plus grands artistes numériques au monde.

Selon les rapports, Vignesh Sundaresan (un entrepreneur de la blockchain, un codeur et un investisseur providentiel basé à Singapour), qui s’est identifié comme « Metakovan », est l’acheteur de l’œuvre d’art de Beeple.

Donc, si la blockchain devient l’avenir de l’art, les artistes peuvent-ils trouver de meilleurs moyens de vendre leur travail? Aparajita Jain, copropriétaire et directrice de Nature Morte, une galerie d’art contemporain basée à Delhi, ressent le besoin de penser à de nouvelles méthodes de provenance et d’authentification en utilisant de meilleurs moyens technologiques. «Nous voyons venir de nouveaux arts médiatiques comme l’art basé sur la blockchain, l’art basé sur l’intelligence artificielle et un afflux des deux comme l’avenir de l’art indien», dit-elle.

La technologie blockchain rend-elle la collection d’art simple et unique? Les NFT, par exemple, sont des jetons cryptographiques – des éléments d’information uniques – qui sont utilisés pour les enregistrements de propriété, les éléments numériques ou les noms de domaine. Cela aide les artistes numériques à évaluer et à vendre leurs œuvres originales, qui sont achetées par des collectionneurs avec un enregistrement de propriété. Bien qu’une signature authentique puisse être enregistrée sur une blockchain, il y a cependant des chances que le marché de la crypto-art puisse être infiltré par des faux ou des escrocs.

Sotheby’s a également annoncé un partenariat qui lui permettra d’organiser une vente d’art numérique basé sur NFT d’un artiste anonyme. Dans une interview avec CNBC, Charles Stewart, PDG de Sotheby’s, a déclaré que son entreprise suivait l’espace des jetons non fongibles depuis un certain temps.

Le monde de la musique espère également que NFT sera une source de revenus précieuse. Un rapport de l’. indique que les musiciens frappent des millions. Pour les collectionneurs, c’est le droit à la propriété ultime, même si l’œuvre peut être copiée à l’infini. Pour les investisseurs, c’est une nouvelle matière première à échanger. Ce mois-ci, le groupe de rock américain Kings of Leon a levé plus de 2 millions de dollars en mettant aux enchères des versions NFT de son nouvel album, selon le magazine Rolling Stone. Un quart du montant est allé à un fonds de solidarité pour les animateurs d’événements en direct.

En Inde, cependant, il existe une incertitude autour des crypto-monnaies puisque le gouvernement prévoit de promulguer des lois pour interdire la monnaie numérique et infliger des amendes aux personnes qui y échangent. Un rapport de . indique que le nouveau projet de loi propose de criminaliser la possession, l’émission, l’extraction, le commerce et le transfert de crypto-actifs, y compris Bitcoin, Dogecoin et d’autres crypto-monnaies. Cette décision est intervenue après que Bitcoin ait assisté à une flambée des prix, Tesla y ayant investi 1,5 milliard de dollars. Au lieu d’une interdiction, les échanges de crypto-monnaie suggèrent que le gouvernement devrait les placer dans la tranche d’imposition la plus élevée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.