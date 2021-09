Un moniteur ultra-large en vaut-il vraiment la peine ?

Lorsque vous envisagez d’acheter l’un des meilleurs moniteurs de jeu, il existe littéralement des centaines d’options différentes. Toutes sortes de tailles, de résolutions, de technologies d’affichage et même de rapports d’aspect sont disponibles pour vous permettre de projeter les meilleurs jeux PC.

Et l’un des types de moniteurs les plus novateurs qui est devenu de plus en plus populaire récemment est le moniteur ultra-large. Ces écrans sont bien plus immersifs et peuvent même augmenter la productivité lorsque vous travaillez. Mais valent-ils réellement votre temps, votre argent et votre espace ?

Qu’est-ce qu’un moniteur ultra-large ?

En ce qui concerne les moniteurs, le format d’image le plus courant est 16:9, qui est un format d’image grand écran commun, qui est également ce que la plupart des téléviseurs offrent de nos jours. Cela contraste avec la façon dont les choses étaient au début des années 2000 et 1990, lorsque la plupart des moniteurs étaient au format 4:3, et que tout était un peu plus carré.

Cependant, de nos jours, de plus en plus d’écrans disponibles ont un format d’image 21:9 bien plus large que ce qu’offre un moniteur 16:9. Au lieu d’un affichage de 1 920 x 1 080 à ce rapport, vous obtiendriez plutôt un affichage de 2 560 x 1080, ce qui vous donne beaucoup plus d’espace horizontal.

Mais encore plus récemment, nous avons vu ces écrans s’étendre encore plus vers l’extérieur, certains, comme le Samsung Odyssey Neo G9, offrant un rapport hauteur/largeur époustouflant de 32:9, ou une résolution de 5 120 x 1 440. Ces moniteurs super ultra-larges occuperont vraiment tout votre champ de vision.

(Crédit image : Truls Steinung)

Alors, quel est l’inconvénient d’un moniteur ultra-large ?

Tout cela semble assez impressionnant, bien sûr, mais ce n’est pas que du soleil et des roses pour les moniteurs ultra-larges. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire réfléchir certaines personnes à deux fois avant de mettre un de ces moniteurs géants sur leur bureau – et oui, la taille est importante.

Vous aurez du mal à trouver un moniteur ultra-large de moins de 34 pouces, et même lorsqu’ils sont incurvés (et beaucoup le sont), ils peuvent occuper beaucoup d’espace horizontal sur votre bureau, ce qui pourrait être un problème si vous n’avez pas beaucoup d’espace. Par exemple, le moniteur ultra-large que nous utilisons tous les jours à la maison, l’AOC Agon AG352UCG6 Black Edition mesure près de 34 pouces de long horizontalement. C’est en grande partie grâce aux grands cadres de cet écran, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit si vous avez un bureau plus petit.

Ils sont également beaucoup plus difficiles à alimenter. Si vous cherchez à obtenir un moniteur 1440p, un moniteur à cette résolution nécessitera un peu plus de puissance graphique pour l’exécuter. Après tout, un écran de 3 440 x 1 440 a 34 % de pixels de plus que son homologue 16:9 de 2 560 x 1 440. Vous êtes assez proche de la 4K à cette résolution, vous aurez donc besoin d’une carte graphique puissante pour l’alimenter.

Et si vous achetez le moniteur pour jouer principalement à votre jeu PC préféré, vous voudrez peut-être vérifier que les jeux auxquels vous voulez jouer prennent réellement en charge les résolutions ultra-larges. Alors que le support ultra-large s’améliore chaque jour, il existe encore une tonne de jeux populaires qui vous laisseront des barres noires géantes de chaque côté de l’écran.

Overwatch, Paladins et même Psychonauts 2 sont tous des jeux qui s’en tiennent à un format d’image rigide de 16:9 dans le jeu. Beaucoup de jeux compétitifs bloqueront ce rapport hauteur/largeur plus large parce que les développeurs (ou la communauté) pensent que cela peut donner un avantage concurrentiel injuste. Et même avec des jeux non compétitifs, un support parfois ultra-large est quelque chose que le développeur n’a pas pensé à mettre en œuvre.

(Crédit image : Avenir)

Les moniteurs ultra-larges en valent toujours la peine

Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte avant de décider d’acheter un moniteur ultra-large que cela ne vaut pas la peine. Loin de là.

En fait, nous sommes constamment ennuyés de devoir garder un vieux moniteur 16:9 ennuyeux pour l’analyse comparative, car dans presque tous les cas, nous préférerions de loin utiliser un moniteur ultra-large pour tout. Et c’est parce que les meilleurs moniteurs ultra-larges sont parfaits pour tout, des jeux au travail.

Cela est particulièrement vrai si vous jouez à beaucoup de RPG, où avoir plus d’espace d’écran pour les éléments d’interface utilisateur comme les barres d’action et les barres de santé peut vraiment vous être bénéfique. Dans Final Fantasy XIV, qui vous permet de réorganiser complètement chaque élément de son interface utilisateur, nous aimons utiliser un moniteur ultra-large, car il nous donne une toile beaucoup plus grande avec laquelle travailler sans obscurcir notre vision de ce qui se passe à l’écran.

L’époque où les joueurs de MMO avaient toute l’action cachée derrière un désordre impénétrable d’éléments d’interface utilisateur est révolue et encore plus avec un moniteur ultra-large.

Mais il n’y a pas que du plaisir et des jeux non plus. Utiliser un moniteur ultra-large pour le travail est un rêve devenu réalité. À bien des égards, avoir un écran ultra-large revient à avoir deux moniteurs normaux collés ensemble, et si vous comptez sur plusieurs moniteurs pour effectuer votre travail, ces écrans peuvent réellement vous faire gagner de la place. Vous n’avez à vous soucier que d’un seul support et vous n’avez pas d’espace vide entre les deux écrans.

Et soyons honnêtes, la plupart d’entre nous n’utilisent pas nos PC pour une seule chose de nos jours. Nos machines servent de console de jeu, de machine de travail ou de moyen de regarder Netflix selon l’heure de la journée, d’autant plus que nous continuons à travailler à domicile. Avec le nombre de choses dans lesquelles un écran ultra-large excelle, il n’est pas surprenant que tant de gens affluent vers ces moniteurs, et nous vous recommandons vivement d’en essayer un par vous-même pour voir de quoi il s’agit.