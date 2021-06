Un monstre enragé : le festin de Bucks et le cauchemar de Trae

Après la frayeur, le tour est venu. Sur les deux côtés. Dans le cas des Hawks, celui de la disparition ; dans celui des Bucks, celui de l’évasion, mais de la tricherie. Le volontaire, cette personne qui s’est toujours offerte du public pour être un témoin direct de la magie, était Atlanta et Milwaukee, quant à lui, est devenu un sorcier maléfique. La cage n’avait pas de porte de sortie, c’était un abattoir, un abattoir, un… l’endroit le plus cruel qui me vienne à l’esprit. L’appétit pour le sang était tel que, 6,8 secondes avant la fin du troisième quart-temps, et 40 points d’avance, Mike Budenholzer demandait un Challenge. En fin de match, 125-91 : bain, coups et, surtout, 1-1 dans la série, qui se déplace à Atlanta. Le dernier quart-temps, dans son intégralité, s’est joué avec des remplaçants et Giannis Antetokounmpo et Trae Young, les stars, n’ont pas atteint la demi-heure sur leur compteur. Avant, des chemins totalement opposés : somme toute, une tragi-comédie, et il n’est pas nécessaire de décomposer le terme par acteurs. 25 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour le Grec et, pour le meneur, 15 + 2 + 3 avec un record historique de pertes en phase finale et une catastrophe dans les pourcentages : 37,5% du terrain et 12,5% du triple. Catastrophe individuelle et collective. Master class, sans droit, même pas, aux questions.

Milwaukee est sorti avec tout, refusant de recevoir un diagnostic sérieux, et Atlanta de la main de toujours, qui a commencé comme toujours (et s’est terminé comme presque jamais) : avec une petite bombe qui, bien qu’elle abrite de grands noms de l’histoire du basket, chacun C’est peut-être un peu plus de Young. Sûrement le script attendu pour la série, celui qui, oui, fait partie d’un voyage de l’imprévisible. De nouveau. Antetokounmpo, avec un splendide roulement de doigt après revers, plasticité gauche et Khris Middleton (15 + 7 + 8), avec un triple pour faire fuir la faute (il a raté 17 des 23 tentatives dans le duel d’ouverture), praticité : avec lui, fermé un partiel 12-3 pour commencer. D’une certaine manière, il parlait pour tout le monde : les Bucks venaient de rater 28 3-points ; Aujourd’hui, la première erreur est survenue après quatre succès d’affilée et 3h41 minutes après le premier quart-temps. Si, dans cette rencontre, les hommes du Wisconsin ont marqué, au total, huit fois à longue distance ; aujourd’hui, il n’y en avait que sept au premier quart. Chants d’orage. Malgré tout, les Hawks tenaient toujours comme une patelle (34-28) et Trae, même, avait déjà secoué les épaules, tentant de transformer le crash dans la continuité du précédent.

Mission impossible… et plus de danse. Loin d’être le chemin de la résurrection, c’était celui de l’abattoir. Ils attendaient avec des couteaux tranchants et, dans un exercice de pitié orphelin, les Bucks se réjouissaient de leur utilisation. A la pause, ils sont arrivés avec un écart pratiquement insurmontable (77-45), mais, plus important encore, avec le sentiment que, pour les Hawks, ce n’était pas le jour: Jrue Holiday, totalement seul (dans une transition, avec une passe de piste en piste, plus encombrée que d’habitude), a marqué à plaisir et Young, après avoir marqué son premier et unique triple du match (avec 8 tentatives), a fait pas se transformer une faute technique appelée Bobby Portis, qui est revenu à la rotation pour la série et s’est rendu aux vestiaires avec le public scandant son nom. C’était le sien, mais cela pouvait être celui de n’importe qui. Face à son impossibilité, le Forum Fiserv a opté pour des chansons, principalement pour sa grande star et pour une fête générale. Ils avaient vu leur équipe avoir 40 points d’avance à la fin du troisième quart-temps (103-63) et avec un score supérieur à 100 points, personne ne peut leur en vouloir.

Apportez yong est perdu

De nombreuses raisons et divers noms. Surtout, celui qui a voulu ramasser le témoin de la luminosité : Giannis sait jouer au basket et il faut insister dessus. Non seulement c’est une machine presque parfaite physiquement et un marteau-piqueur dans la peinture : c’est un joueur de basket-ball, de b à b, avec une polyvalence presque incroyable pour sa taille. Revers après rebours, tantôt pour finir, tantôt pour assister, insista-t-il ; et action par action des Grecs, même réussis aux lancers francs (3 sur 4), ceux de Géorgie s’enfonçaient de plus en plus. S’ils se sont rapprochés au tableau (38-32), ils se sont condamnés à la colère d’un monstre qui n’était pas là pour jouer sur le fil : une course de 21-0, finale, a conduit à un 71-40 et a transformé le déficit de six points en l’un des trente et un, au-delà des vingt-six que, contre les Sixers, les Hawks avaient montré qu’ils pouvaient revenir. Mérite de ceux de Budenholzer, mais aussi démérite du vôtre. Treize défaites et d’interminables inadaptations défensives expliquaient le festin et anticipaient la fin, qui eut son destin en une défaite immaculée.: 19 défaites et chute dans toutes les sections statistiques. 52,1% de field goal pour 41,5%, 62 points dans la peinture pour 30, 24 en seconde chance pour 11, 29 passes pour 13… et ainsi de suite jusqu’à demain, on verra si jusqu’au prochain tour.

Les 32 points à la fin du deuxième quart signifiaient la deuxième plus grande différence dans une finale de conférence. Plus : en eux, personne n’avait réussi à le retourner et les Hawks ont eu plus de pertes que de possessions avec un touchdown (7). Ce n’était pas le jour, bien sûr. En fin de match, les ballons perdus par Trae Young ont dépassé le plus haut record historique des playoffs (neuf, devant James Harden et Chauncey Billups, un homme actuel) et le meneur n’a pas été pour les gestes hésitants. Holiday le tarissait (2 pour 8 tirs et 6 pour des pertes contre lui) et l’armée de protection de la jante a laissé Clint Capela rebondissant pratiquement orphelin. Quelque chose de très proche de la perfection, sûrement. Elle a été touchée par Holiday (22 + 2 + 7 avec 64,3% et 65%) et Brook López (16 + 1 avec 75% et 60%) et, en quelque sorte, elle a été rejointe par Pat Connaughton (9 points avec 100% dans les deux sections). Ni Kevin Huerter (8), John Collins (11+8), Capela (2+8) ou Bogdan Bogdanovic (8), visiblement endolori au genou, ne la connaissaient. Truc, loin de la fin, mais d’un monstre qui, déguisé en magicien, a très faim. Dans quelle mesure a été rassasié, à découvrir.