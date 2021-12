Un ‘Monstre’ impitoyable : Inoue met KO Dipaen en 8 rounds

Regarder Naoya Inoue box est un must pour tout fan de boxe. Le japonais est un délice technique. Cette capacité l’accompagne avec une excellente gestion du temps et un coup de poing dévastateur. Toutes ces qualités ont encore été démontrées ce mardi à Kokugikan (Japon). Le ‘Monstre’, 28 ans, Il a conservé les Coupes du monde WBA et IBF des poids coq en éliminant le thaïlandais Aran Dipaen en huit rounds.

Inoue a boxé très calmement. Il était conscient qu’au cours des deux dernières années, il n’était monté que trois fois sur le ring avec ce mardi. N’importe quel tournage lui convenait pour les défis futurs, et il en a profité. Ce n’est qu’au troisième tour que les Japonais ont commencé à accélérer le rythme. À ce moment-là, il a commencé à connecter des mains très dures avec sa droite et aussi avec ses coups de poing courbés. Dipaen était courageux, il avait des mains fortes… mais il n’a jamais pu mettre le champion en difficulté. Inoue s’est bien enfermée avec sa garde et a également tiré sur ses jambes et sa taille en cas de besoin.

Le plan était élaboré comme prévu. Inoue ne s’est précipité à aucun moment. Par conséquent, en plus de frapper le visage, il a également fait beaucoup de travail sur le corps. C’était un combat de douze rounds et un « travail de fourmi » était nécessaire. Inoue a laissé des échantillons de sa qualité, ayant même des actions dans lesquelles il a ajouté quatre uppercuts avec sa main arrière. Un spectacle. Diapen a été coriace et a tenu bon jusqu’au huitième tour… mais ce n’était qu’une question de temps. Le ‘Monstre’ n’a aucune pitié. À mi-chemin de l’assaut, les Japonais l’ont attrapé avec une combinaison de trois crochets jusqu’au menton. Dipaen est allé au sol, mais s’est rapidement levé. Reprenant l’action après le compte de protection, les Japonais Il a connecté un crochet gauche droit à la poire. La fin pourrait être tragique et l’arbitre a arbitré. À droite. Les coups étaient très violents.

Avec cette victoire, Inoue porte son bilan à 22-0 (19 KO) et le maintient parmi les meilleurs livre pour livre du moment. Le procès a vu le retour compétitif d’Inoue dans son pays après deux ans. La dernière fois qu’il a boxé au Japon, c’était en novembre 2019, lorsqu’il a reçu son doctorat de Nonito Donaire. Le monarque WBA et IBF veulent maintenant une revanche avec lui, comme il l’a déclaré sur les réseaux sociaux, bien que l’option de rencontrer le monarque WBO, John Riel Casimero il est également présent. En fait, Casimero a partagé sa réaction au combat d’Inoue sur sa chaîne YouTube. Les deux options sont ouvertes. Tu dois choisir. Les grandes affiches ne peuvent pas attendre.