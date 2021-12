Un monstre Kevin Durant dépasse les 50 points contre les Pistons

victoire de Filets de Brooklyn à la maison avant Pistons de Détroit 116-104 dans un duel marqué par 51 points de Kevin Durant. La star new-yorkaise, tenant compte du fait que James Harden n’a pas joué au repos, a jeté l’équipe derrière lui et détruit le Wisconsin après être devenu le deuxième joueur de la saison après Stephen Curry qui atteint cinquante points.

Ainsi, Durant a terminé le duel avec les 51 points visés après avoir marqué 16 des 31 field goal qu’il a tenté (5 sur 10 en triple) et 14 sur 15 du personnel. De plus, il a capté 7 rebonds, distribué 9 passes décisives, réalisé 2 contres et volé un ballon. +25 avec lui sur la piste. Il a absolument tout fait hier. Avec Harden absent, Patty Mills était le deuxième meilleur marqueur des Nets avec 18 points. LaMarcus Aldridge a apporté 15 unités et Cam Thomas a quitté le banc jusqu’à 13 heures.

Pas de mots. Laissez le cerceau parler. – 51 – pic.twitter.com/zKXzsIJPfG – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 13 décembre 2021

Steve Nash se rend à Durant

Steve Nash, l’entraîneur de Kevin Durant aux Brooklyn Nets, s’est rendu à ses pieds : « Kevin a été incroyable. Ce n’était pas une soirée facile. Ils ont joué très dur, avec beaucoup d’énergie. Nous avons joué avec différents quintets. Je pense que nous avons essayé d’avoir «