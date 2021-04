Un monstre nommé Jokic – AS.com

PISTONS DETROIT 109-105 CAVALIERS CLEVELAND

Frank Jackson a contribué 20 points, y compris une série de bris d’égalité dans la dernière minute, permettant aux Pistons de battre les Cavaliers dans le match perdant de la division centrale. Jackson a été victime d’une faute dans son panier à 29 secondes de la fin. Il a raté le coup franc, mais les Cavaliers n’ont pas pu assurer le rebond. Josh Jackson l’a limogé puis a marqué, laissant une course de 107-103 avec 16,5 secondes à jouer, donnant aux Cavaliers leur cinquième défaite au cours des six derniers matchs qu’ils ont disputés. Saddiq Bey, l’une des trois recrues avec lesquelles les Pistons ont débuté le match, a marqué 20 points et a également contribué à la victoire. Bey a fait ses six premiers triples, tous au premier quart. Il a eu une séquence personnelle de 12-0 sur quatre paniers de l’extérieur du périmètre lors d’une séquence d’ouverture de 21-3 qui a donné à Detroit une avance de 32-9. Cleveland a été battu 30-6 en triplets en première mi-temps, mais a réduit le déficit à la mi-temps à 62-53. Collin Sexton a marqué 28 points et Darius Garland a ajouté 23 autres points pour les Cavaliers. Les hommes courts des Cavaliers ont marqué les 20 derniers points de l’équipe, mais la défaite les a éloignés de la lutte pour une place dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est.

BOSTON CELTICS 96-102 BULLES CHICAGO

Nikola Vucevic a rétabli sa présence dans la peinture en marquant 29 points avec 9 rebonds, ce qui a aidé les Bulls à battre Boston. La grande défense que les Bulls ont jouée les a également aidés à décrocher leur deuxième victoire consécutive et à les placer 24-33, ce qui les maintient dans l’espoir de se battre pour les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est. Coby White a récolté 19 points et 7 passes qui ont également aidé les Bulls à briser la séquence de six victoires consécutives de Boston., le plus élevé de la saison. Chicago a remporté ses deux derniers matchs depuis une séquence de cinq défaites consécutives et mène les Raptors de Toronto dans leur lutte pour la 10e place au classement de la Conférence de l’Est. Les deux victoires sont venues sans Zach LaVine, qui est resté dans les protocoles de santé et de sécurité Covid-19 pour le troisième match consécutif. Mais ils ont répété une bonne défense en gardant chacun de leurs deux derniers rivaux sous les 100 points. Boston a mené par 12 points au deuxième quart, mais a eu du mal à exécuter dans la dernière ligne droite et a terminé avec 17 revirements. Jaylen Brown, qui est revenu chez les Celtics après avoir raté le match de samedi contre les Warriors, a atteint 23 points en tant que meilleur buteur.. Alors que Jayson Tatum a inscrit le premier triple-double de sa carrière avec 14 points, 13 rebonds et 10 passes décisives. Mais il n’a réussi que 3 des 17 tirs du terrain, ce qui n’a finalement pas fait de lui un facteur gagnant. Los Celtics jugaron sin Kemba Walker(enfermedad no relacionada con Covid-19) y Marcus Smart (enfermedad no relacionada con Covid-19), además de Evan Fournier (protocolos de salud y seguridad Covid-19) y Robert Williams (dolor en la rodilla gauche).

PHILADELPHIA SIXERS 96-107 GOLDEN STATE WARRIORS

INDIANA PACERS 94-109 ÉPICES SAN ANTONIO

Derrick White et Jakob Poeltl ont combiné avec 41 points en tête de l’attaque des Spurs qui a battu les Pacers sur la route pour leur deuxième victoire consécutive. White a marqué 16 de ses 25 points au premier quart, tandis que Poeltl a terminé avec 16 points et 7 rebonds.. Drew Eubanks a égalé son record de carrière avec (13) rebonds, tandis que Dejounte Murray a récolté 11 points, 7 rebonds et 7 passes. Un autre meneur, Malcolm Brogdon et Caris LeVert ont chacun marqué 18 points en tant que leaders de l’Indiana, qui a perdu trois matchs consécutifs. Les Pacers n’avaient pas Domantas Sabonis mal au dos, ni Myles Turner, blessé au pied droit. TJ Warren non plus, qui manquera le reste de la saison avec une fracture de stress au pied gauche.. Le remplaçant de Turner, Goga Bitadze, 21 ans, n’a pas non plus terminé le match en raison d’une entorse à la cheville gauche.

MIAMI HEAT 113-91 ROQUETTES HOUSTON

La grande performance de Kendrick Nunn a donné la victoire au Heat contre les Rockets en Floride. Le meneur de la chaleur a ajouté 30 points (dont 12 sur 20 dans les buts sur le terrain et 6 sur 12 dans les triplets), avec 7 rebonds et 8 passes décisives, qui a permis à l’équipe d’Erik Spoelstra d’ajouter une nouvelle victoire qui les place à la septième position de la Conférence Est, à un seul match des Knicks, qui occupent la sixième place qui permet d’éviter le play-in. En plus de Nunn, quatre autres joueurs locaux ont marqué à deux chiffres, soulignant la contribution de Duncan Robinson et Goran Dragic, qui sont allés à 19 points chacun. Dans les Rockets, qui n’ont pas d’aspirations d’ici la fin de la saison, il y en avait cinq autres qui ont dépassé dix, et les meilleurs buteurs étaient Christian Wood et Kevin Porter Jr., avec 18 points par tête.

WASHINGTON WIZARDS 119 – 107 OKLAHOMA CITY THUNDER

La séquence de victoires s’est poursuivie un jour de plus avec les Wizards après que Bradley Beal ait contribué 30 points et Davis Bertans a marqué 6 points à 3 points à son retour de congé de paternité qu’il a célébré avec la victoire de son équipe sur le Thunder. Bertans, qui a raté les deux matchs précédents alors que sa femme a donné naissance à un fils, a terminé avec 21 points en réussissant 6 des 12 tentatives de 3 points. Les Wizards (24-33) ont remporté cinq matchs consécutifs, égalant un record de la saison.et sept sur huit pour revenir en lice pour les séries éliminatoires de la Conférence Est. Russell Westbrook a récolté 13 points, 11 rebonds et 17 passes, dans ce qui était son 26e triple-double cette saison, même s’il a encore eu du mal à tirer sur le terrain après avoir raté 13 des 18 sur le terrain, dont 6 des 7 triples. Mais Westbrook, qui a raté neuf tirs consécutifs en seconde période, l’a cassé avec un 3 points qui a donné aux Wizards une avance partielle de neuf points et 3:47 à gauche qui leur a assuré la victoire. Westbrook a maintenant 172 triples doubles en tant que professionnel et n’est qu’à neuf ans du record de tous les temps. qui est détenu par le légendaire Oscar Robertson (181). Raúl Neto a commencé les Wizards et a contribué six points en marquant 2 des 3 tirs du terrain, a raté une tentative de 3 points et a frappé 2-2 depuis la ligne du personnel dans les 28 minutes qu’il a jouées. Neto a également été présent dans le match intérieur avec quatre rebonds, a distribué quatre autres passes décisives, a volé un ballon et en a perdu trois. Darius Bazley a marqué un record de 26 points en carrière en tant que leader du Thunder, qui ont prolongé leur séquence de défaites à 11 défaites consécutives, la pire de la saison. L’équipe de l’Oklahoma a perdu 14 des 15 matchs depuis la blessure de Shai Gilgeous-Alexander.

MILWAUKEE BUCKS 127-128 SOLEIL PHOENIX (OT)

Devin Booker a réussi un lancer franc avec 0,3 seconde à faire en prolongation pour donner aux Suns une victoire sur la route et en prolongation contre les Bucks. Après que Khris Middleton a égalisé le score avec un triple et 22,1 secondes à jouer, Jae Crowder a fait une passe à Booker, qui a tenté de se libérer pour un tir tout en étant poursuivi par Jrue Holiday.. Lorsque Booker a finalement tiré un coup de feu devant le tableau, avant que le klaxon ne retentisse, PJ Tucker s’est approché de lui aussi. Tucker a été cité pour la faute. Booker a marqué le premier lancer franc pour son 24e point de la nuit, en tête de l’équipe, au milieu d’un chœur de huées de la foule de Milwaukee. Booker a raté le deuxième coup, mais le klaxon a retenti avant que les Bucks ne puissent tirer. Chris Paul a affiché un double double de 22 points, 7 rebonds et 13 passes, ouvrant un road trip de cinq matchs au cours duquel ils ont affronté cinq des six meilleures équipes du classement de la Conférence de l’Est. Paul a augmenté le nombre total de ses passes décisives en carrière à 10145 pour dépasser le légendaire Magic Johnson (10141) pour la cinquième place dans l’histoire de la NBA. Mikal Bridges avait 21 points et le centre bahaméen Deandre Ayton était en charge d’être le leader du match intérieur avec un double-double de 20 points, 13 rebonds -12 défensifs-, et a donné deux passes, ce qui a également aidé les Suns à triompher ( 41-16), qui restent chefs de file de la division Pacifique et deuxième de la Conférence occidentale. Les Suns sont revenus à la vedette lors d’un autre retour en surmontant un déficit de neuf points qu’ils avaient en quatrième période. Giannis Antetokounmpo avait 33 points, 8 rebonds et 2 passes décisives qui n’ont pas pu empêcher la défaite des Bucks (35-22), suivi des chefs de la Division centrale et troisième de la Conférence orientale. Middleton a terminé avec 26 points et Holiday a atteint 25 avec les Bucks, qui en ont perdu cinq de suite à domicile.

DENVER NUGGETS 139-137 MEMPHIS GRIZZLIES (OT)

Nikola Jokic a marqué 47 points, dont 3 points de la tête à la fin de la deuxième prolongation, et les Nuggets ont complété le retour pour gagner les Grizzlies. Jokic a atteint un double-double en captant 15 rebonds et 8 passes, étant la grande star des Nuggets (37-20), qui a remporté le troisième match consécutif et est toujours troisième de la Conférence Ouest. Will Barton a marqué 28 points et Michael Porter Jr.un autre 21 qui ont aidé les Nuggets à surmonter les pertes qu’ils ont présentées dans leur liste. La position de gardien de point de départ était occupée par Facundo Campazzo, qui a joué 35 minutes et a contribué 3 points, 3 rebonds et 3 passes, ainsi que le vol de 2 balles. Memphis était également sans les partants, Dillon Brooks en raison d’une plaie à la cuisse gauche et Jonas Valanciunas, qui a subi une commotion cérébrale samedi soir. JMorant a réalisé un double-double de 36 points et 12 passes, menant les Grizzlies (29-27), qui sont deuxièmes dans la division du sud-ouest et huitième dans la conférence occidentale. De’Anthony Melton a ajouté 25 points en tant que sixième joueur des Grizzlies et Grayson Allen en a ajouté 24, mais a raté les tirs décisifs qui auraient pu donner la victoire à l’équipe de Memphis, qui a perdu pour la deuxième fois lors de ses huit derniers matchs sur la route.

LOS ANGELES LAKERS 97 – 111 UTAH JAZZ

