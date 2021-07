Un monstrueux Antetokounmpo donne aux Bucks leur deuxième bague

dollars de Milwaukee a été proclamé champion de la NBA lors de la saison 2020/21 après avoir battu lors du sixième match de la finale contre Soleils de phénix par 98-105. Giannis Antetokounmpo il a joué un match absolument extraordinaire pour donner la victoire à son équipe. Sa performance historique dans une finale qui restera dans les mémoires, avant tout, pour leurs chiffres.

Le joueur grec, MVP de la finale sans discussion, a terminé le match avec 50 points dans l’une des meilleures performances individuelles dans un match décisif pour remporter une bague. Il a terminé le match 15 sur 25 en placement et un incroyable 17 sur 19 en lancers francs. De plus, il a capturé 14 rebonds et réalisé 5 blocs.

Le duel était une vraie montagne russe. Les Bucks ont commencé très fort et sont entrés dans le premier quart avec 13 points. Cependant, les Suns ont réagi menés par un grand Chris Paul et ont renversé le score avant la pause (cinq d’avance après un 31-13). Dans le deuxième acte, Budenholzer a obtenu Bobby Portis pour Pat Connaughton et son équipe a réagi. Le duel a atteint le dernier niveau, dans lequel un Anteto impérial était imparable dans les dernières minutes. La défense a été la clé pour que les Bucks remportent leur premier anneau depuis leur victoire en 1971, dirigé par Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson.

Les @Bucks, champions NBA Félicitations #LasFinalesDeTodaLaVida pic.twitter.com/nxdGx7sHFZ – NBA Espagne (@NBAspain) 21 juillet 2021

Une équipe de monsieur

Souvenez-vous d’une équipe historique à Milwaukee Bucks : PJ Tucker (36 minutes, 0 points et une défense bestiale), Anteto (50 points de folie), Khris Middleton (17 points, 4 interceptions et encore des tirs décisifs à la fin), Brook López ( 10 points et 8 rebonds), Jrue Holiday (12 points, 11 passes décisives et Devin Booker laissant 0 sur 7 en triple). Portis (16 points) et Connaughton ont joué 23 minutes depuis le banc. Jeff Teague, 2 minutes de pause pour les vacances.

Chez les Suns, qui se sont battus jusqu’au bout, Paul s’est retrouvé sans bague mais a joué à un niveau élevé lors du dernier match (26 points et 5 passes décisives). Devin Booker était hors de propos après deux duels insensés. Il a terminé avec 19 points et 8 sur 22 en placement. Jae Crowder a perdu sa deuxième finale consécutive (15 points et 13 rebonds dans le dernier match) et Deandre Ayton est resté à 12 points.