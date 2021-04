Un monstrueux Jayson Tatum – AS.com

Les Celtics ne devraient pas avoir autant de mal à battre la pire équipe de la NBA, Minnesota Timberwolves (145-136 après prolongation) sur leur piste. Mais il y a beaucoup de phrases de ces Cetlics 2020-21 qui pourraient commencer par la phrase «ils ne devraient pas…» donc mieux vaut ne pas gâcher la fête. Il y a quatre victoires en cinq matchs, de quoi être à nouveau positif (27-26) en partie grâce à une aide du calendrier qui s’estompe maintenant (ils visitent les Nuggets, les Blazers et les Lakers). Et il est vrai qu’ils ont dû revenir pour former héroïque dans le Jardin contre les Knicks et les Wolves. Mais, j’insiste, ce n’est pas une année à regarder les pattes de chats quand les choses finissent par devenir incontrôlables.

Ces jeux Celtics n’ont pas assez de bon basket … mais ils en ont émotions, même s’il s’agit plus d’un téléfilm de table que d’une superproduction. Des étapes désastreuses, des retours, des chutes, des échecs dramatiques, des plaintes aux arbitres … contre les Wolves c’était le lot complet: une première mi-temps dévastatrice dans laquelle ils ont perdu très rapidement presque 20 (25-39 seulement le premier quart) et -17 au troisième quart avant de démarrer les moteurs et, avec l’ambiance tendue, d’entamer un formidable retour: 101-100 après 15-3 pour ouvrir le quatrième quart et 107-100 tout en stabilisant un retournement qui, d’une certaine manière, n’était pas suffisant: avec 122-111 et 2:50 à jouer, les Celtics ont fini par avoir besoin d’une extension après une fin incroyable. (jusqu’à 124-124) dans lequel les villes ont frappé un triple et D’Angelo Russell 10 points, avec une triple finale à bord pour égaliser avant une décision définitive de Jayson Tatum. Dans le temps supplémentaire, avec de nombreux lancers francs et l’adresse au tir de Kemba Walker, ceux de Brad Stevens ont clôturé la victoire.

La nouvelle était Tatum, bien sûr. L’attaquant chargé de sauver la victoire (18 points entre le quatrième quart-temps et les prolongations) et terminé avec 53 points, 10 rebonds, 4 passes et une fabuleuse série de tir: 16/25, 6/10 sur 3s, 15/16 sur lancers francs. Le score le plus élevé des Celtics en saison régulière depuis les années 1960, le record de franchise, Larry Bird en 1985. Et les premiers 50 + 10 pour les Celtics depuis Bird lui-même, la grande légende, en 1989. Derrière les 52 points d’Isaïe Thomas en 2016, un an avant d’atteindre ce même 53 en séries éliminatoires de l’Est contre le Miami Heat. Les années d’or d’Isaïe.

Jaylen Brown a terminé avec 26 points, Kemba avec 17 et Smart avec 24, 8 passes et quatre triples pour 650 dans sa carrière, et un de plus avec le maillot vert que Bird (649). Le signe des temps. Et les Celtics peuvent conserver la victoire, le retour et la performance exceptionnelle de Tatum. Et laissez les mauvais présages et les analyses dépressives pour d’autres jours. Cela, si la saison ne change pas beaucoup, il y en aura.

Les loups (13-40 maintenant) ont des raisons d’être optimistes (dans ce qu’il y a…) dans les derniers jours. Anthony Edwards ressemble de plus en plus à un numéro 1 du repêchage (cette fois 24 + 5 + 5 avec, sa bête de somme, de bons pourcentages). Jaden McDaniels apunta a robo (número 28 de ese pasado draft) y Karl Anthony Towns (30+17+7) y Russell (26+4+8) están mezclando bien después de que las lesiones y los contratiempos apenas las hubieran dejado jugar juntos jusqu’à maintenant. Le second continue de partir du banc, mais cette fois il n’est pas entré en tant que gardien aux côtés de Ricky Rubio mais à la place de l’Espagnol (Okogie défendait avec beaucoup d’énergie), qui a terminé avec 4 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions, avec un seul panier en jeu (1/5). Juancho Hernangómez, quant à lui, a ajouté 10 points et 4 rebonds.