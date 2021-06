Ethereum (ETH)

Un « montant d’intérêt important » pousse Goldman Sachs à proposer des options sur l’éther et des opérations sur contrats à terme

Mathew McDermott, responsable des actifs numériques à la banque, a déclaré que les clients étaient impatients de négocier des actifs cryptographiques aux prix actuels, qui se trouvent actuellement à un “point d’entrée plus acceptable” après “l’exercice de nettoyage” en termes de réduction de l’effet de levier.

Goldman Sachs Group se développe dans Ether.

Le géant bancaire prévoit désormais d’offrir des contrats à terme et des options sur Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, dans les prochains mois, selon Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman.

Se négociant actuellement au-dessus de 2 600 $, la crypto-monnaie à capitalisation boursière de 300 milliards de dollars est toujours en hausse de 254% depuis le début de l’année après avoir subi une baisse de 60% par rapport à son sommet historique de 4 380 $ le mois dernier.

La récente vente massive sur le marché de la cryptographie a entraîné une baisse significative de l’activité, ce qui porte les frais moyens sur le réseau Ethereum à environ 3 $ après être passé à 100 $ vers la fin du mois de mai.

Depuis le mois dernier, le marché est dans une ornière profonde ; il est logique qu’il faille du temps pour susciter à nouveau l’intérêt.

Incroyable pic.twitter.com/18x6mcvQ2t – Alex Krüger (@krugermacro) 15 juin 2021

Pendant ce temps, ce n’est que cette année que la banque a redémarré son bureau de négociation pour aider les clients à négocier des contrats à terme liés au Bitcoin. McDermott a déclaré que Goldman prévoyait également de faciliter les transactions via des billets négociés en bourse suivant Bitcoin. BTC 2,10% Bitcoin / USD BTCUSD 40 659,06 $

853,842,10 % Volume 40,91 b Variation 853,84 $ Ouvert 40 659,06 $ Circulation 18,74 m Capitalisation boursière 761,78 b 1 h Le programme réglementaire de la SEC 2021 n’inclut pas le Bitcoin ou la crypto 2 h Le Bitcoin n’a été que ce « bon marché » par rapport à la tendance 20,3 % des onze dernières années : Pantera Capital 3 h pour acquérir encore plus de Bitcoin, MicroStrategy va désormais vendre jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions

“Nous avons en fait constaté beaucoup d’intérêt de la part des clients désireux de négocier car ils trouvent ces niveaux comme un point d’entrée légèrement plus acceptable”, a déclaré McDermott à Bloomberg dans une interview jeudi.

“Nous le voyons comme un exercice de nettoyage pour réduire une partie de l’effet de levier et des excès dans le système, en particulier du point de vue de la vente au détail.”

McDermott a rejoint Goldman l’année dernière en tant que responsable de ses efforts en matière de monnaie numérique, et sous lui, l’entreprise est passée de quatre à 17 personnes. Cette année, la banque a également investi dans des start-up crypto. Le mois dernier, Goldman a dirigé l’investissement de 15 millions de dollars dans Coin Metrics, et ce mois-ci, il a investi 5 millions de dollars dans Blockdaemon.

« Nous examinons un certain nombre de sociétés différentes qui correspondent à notre orientation stratégique. »

Dans son interview, McDermott a déclaré que ses conversations avec ses clients montrent que les monnaies numériques ne sont pas qu’une mode. Dans une enquête menée la semaine dernière auprès de 850 institutions, Goldman a découvert que près d’une institution sur 10 négocie de la cryptographie et que 20 % s’y intéressent. Il a dit,

« L’adoption institutionnelle se poursuivra. Malgré la correction importante des prix, nous continuons de constater un intérêt important pour cet espace. »

Ethereum/USD ETHUSD

2.577.0376$38.141,48 %

Volume 26,54 b Variation 38,14 $ Ouvert 2 577,0376 $ En circulation 116,3 mMarket Cap 299,72 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.