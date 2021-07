Un morceau de melon par jour offre tous ces avantages | Vie

in

Le melon a peu de calories, beaucoup d’eau et une teneur élevée en vitamines et minéraux, ce qui en fait l’une des options les plus saines pour les mois les plus chauds de l’année.

Faites-vous partie de ceux qui sont enthousiastes à l’idée de manger du melon tous les jours en été? Ce fruit sphérique à la texture rugueuse mais au goût sucré est présent dans les apéritifs, crèmes, salades, garnitures et desserts, et est de saison aux mois de juillet, août et septembre.

Ses principaux producteurs (et exportateurs) dans notre pays sont Murcie et Ciudad Real. En général, sa culture domestique est répartie dans les régions chaudes d’une grande partie de la planète qui ont des étés chauds et secs.

Il existe une disparité de théories sur son origine : les spécialistes sont divisés entre ceux qui pointent vers l’Asie du Sud et l’Afrique. Beaucoup indiquent le désert africain du Kalahari, où il continue de pousser à l’état sauvage aujourd’hui. Il existe également des preuves archéologiques que melons Ils étaient cultivés en Egypte vers l’an 3 000 avant JC, et des peintures anciennes dans lesquelles ce produit est représenté.

En plus d’être l’un des meilleurs fruits à consommer en été, il présente des bienfaits notables pour la santé. Pendant des années le faux mythe selon lequel les melons font grossir, mais rien n’est plus faux : il contient moins de sucre que d’autres fruits comme la mangue, la banane ou le raisin, sa densité calorique est très faible et il rassasie et aide également à ne pas retenir les fluides grâce à son potentiel diurétique.

C’est tout ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez du melon fréquemment.

Le melon est riche en nutriments tels que fibres, vitamines et minéraux

Selon l’USDA, 100 grammes de melon offrir le contenu nutritionnel suivant :

Eau : 90,15 grammes Énergie : 34 calories Protéines 0,84 grammes Lipides : 0,19 grammes Cholestérol : 0 grammes Glucides : 8,16 grammes Sucres totaux : 7,86 grammes Fibres : 0,9 grammes Calcium : 9 milligrammes Magnésium : 12 milligrammes Potassium : 267 milligrammes Sodium 16 milligrammes Phosphore 15 milligrammes Vitamine : 36,7 milligrammes Vitamine A : 3382 UI Vitamine B-6 : 0,072 milligramme Vitamine K : 2,5 μg Niacine : 0,734 milligramme

Les composés phytonutritifs du melon sont essentiels pour lutter contre les maladies et ont des propriétés anti-inflammatoires. La présence de fibres permet d’aller régulièrement aux toilettes, d’améliorer la santé intestinale et de prévenir les problèmes gastriques.

C’est l’un des fruits avec le plus de bêta-carotène

De Healthline, ils soulignent l’excellent composition nutritionnelle du melon, mettant l’accent sur la présence de bêta-carotène, le fabuleux antioxydant qui aide à neutraliser les radicaux libres qui endommagent les cellules.

Le melon a plus de bêta-carotène que les oranges, les abricots, les mandarines, les mangues ou les nectarines, et une proportion très similaire aux carottes, comme le montrent des études comme celle-ci.

Lorsque vous consommez ce pigment caroténoïde, responsable de la couleur vive, vous protégez la santé de vos yeux, prenez soin de vos globules rouges et maintenez un système immunitaire sain et fort.

Idéal pour la régulation du poids

Les melons ont une faible charge glycémique de 4, ce qui signifie que votre corps les digère lentement et n’entraîne pas de pics de glycémie. En fait, ils sont recommandés pour les personnes atteintes de diabète, selon WebMD.

Toute la vitamine C dont vous avez besoin en une journée

Une tasse de cantaloup contient plus de 100 % des valeur quotidienne recommandée de vitamine C, qui selon la Mayo Clinic est essentiel pour la formation de collagène dans les os, les muscles, le cartilage ou la santé des vaisseaux sanguins. C’est aussi un nutriment qui vous aide à prendre soin du système immunitaire.

De plus, manger des aliments riches en vitamine C peut aider à réduire la durée de vos symptômes la prochaine fois que vous aurez un rhume, comme le confirment les recherches publiées dans la Cochrane Library. Si vous avez un rhume d’été, n’oubliez pas celui-ci bénéfice de manger du melon.

Source de folate

En ayant du folate ou de la vitamine B-9, également connue sous le nom d’acide folique, le melon peut vous aider à prévenir les malformations congénitales du tube neural du fœtus telles que le spina bifida, ce qui en fait un aliment idéal à consommer si vous êtes enceinte.

Selon la Mayo Clinic, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer devraient consommer entre 400 et 600 microgrammes d’acide folique chaque jour. Les hommes de plus de 13 ans devraient consommer 400 microgrammes.

Hydratation constante

le 90% du contenu du melon est de l’eau, qui vous aide à rester hydraté tout au long de la journée, essentiel pour la santé de votre cœur, qui n’a pas à travailler aussi dur pour pomper le sang. Mais en plus, donner à votre corps un niveau de liquide suffisant garantit des reins sains, une tension artérielle saine et une bonne digestion.

En été, compléter votre consommation d’eau régulière avec des fruits comme le melon vous évitera de vous déshydrater. Les principaux symptômes d’une déshydratation légère sont des étourdissements, des maux de tête, une peau et une bouche sèches, une constipation, une diminution de la miction et, dans les cas les plus graves, une perte de conscience, une pression artérielle basse ou une confusion.

En outre, les melons contiennent des électrolytes, minéraux qui équilibrent les fluides corporels dans votre corps et assurent son bon fonctionnement.

