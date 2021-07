Un morceau de papier pourrait résoudre le pire des problèmes de la Nintendo Switch

in

La semaine dernière, Nintendo a annoncé une nouvelle Switch avec un écran OLED de 7 pouces. Ce n’était pas le Switch Pro qui avait été évoqué dans les rumeurs, mais c’était une sorte de mise à niveau. En plus d’améliorer l’écran, Nintendo a également amélioré l’audio et mis à jour sa terrible béquille. Mais alors que la poussière retombe, plusieurs publications se sont posées la même question concernant le commutateur OLED. Nintendo a-t-il résolu le problème de dérive Joy-Con qui sévit sur la console depuis son lancement en 2017 ?

La réponse n’était pas particulièrement encourageante. Nintendo a déclaré que “la configuration et les fonctionnalités du contrôleur Joy-Con n’ont pas changé avec le système Nintendo Switch (modèle OLED)”. Les contrôleurs Joy-Con livrés avec le modèle OLED seront identiques aux anciens contrôleurs.

Si vous possédez une Nintendo Switch depuis plus d’un an, il y a de fortes chances que vous ayez fait l’expérience de la dérive Joy-Con. Votre personnage peut soudainement commencer à bouger sans votre intervention. C’est parce que ces entrées sont enregistrées par les sticks analogiques indépendamment de ce que vous faites. Nintendo n’a pas encore publié d’explication complète, même s’il propose de réparer gratuitement les contrôleurs.

Il est presque incroyable que Nintendo n’ait pas résolu ce problème après quatre ans et demi, mais à partir de cette semaine, quelqu’un d’autre pourrait l’avoir. Dans une nouvelle vidéo, YouTuber Victorstk montre comment il a « de façon permanente » résolu le problème de dérive sur ses contrôleurs Joy-Con. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le simple fait d’exercer une pression sur le Joy-Con affecté semble arrêter la dérive. Alors quelle est la solution ? Découpez un morceau de papier ou de carton de 1 millimètre et insérez-le dans votre Joy-Con.

Victorstk propose une explication plus détaillée dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous. Mais l’idée est qu’avec le temps, avec une utilisation continue, les pinces métalliques à l’intérieur du Joy-Con se desserrent. Le métal perd alors le contact avec les pastilles sous les sticks analogiques, rendant les lectures imprécises.

On ne sait pas si ce correctif fonctionnera pour tout le monde, mais tant que vous êtes prêt à démonter un Joy-Con, c’est une solution beaucoup moins fastidieuse que d’envoyer un contrôleur à Nintendo et d’attendre des semaines que l’entreprise le répare et le renvoie. Vous pouvez voir exactement comment Victorstk a corrigé ses Joy-Cons ci-dessous :

