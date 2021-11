Un mort et un blessé dans la chute d’un avion à côté de l’aérodrome de Vélez-Málaga

05/11/21 à 19:53 CET

.

Une personne est décédée ce vendredi et une autre a été blessée dans un accident d’avion lorsque le navire est tombé à côté de l’aérodrome Axarquía Leoni Benabú à Vélez-Málaga (Malaga), comme l’ont informé Efe des sources des services d’urgence.

L’un des deux occupants de l’avion est décédé sur le coup, tandis que l’autre a été transféré à l’hôpital, ont précisé des sources du service 061 Urgences sanitaires.

Le navire est tombé sur une ferme d’avocatiers derrière les sources 1 et 2 de l’aérodrome vers 17h30, dont plusieurs témoins ont alerté le centre de coordination des secours d’Andalousie 112, qui a mobilisé des membres du 061, les pompiers, la Garde civile et les locaux. , Police nationale et autonome.

Dans la région, il y a eu divers accidents d’avion ces dernières années, à plusieurs reprises avec des blessures corporelles.