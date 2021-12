Un mort, plusieurs blessés dans une explosion à l’intérieur du complexe judiciaire de Ludhiana ; CM Channi à visiter région

Pendjab CM Charanjit Singh Channi a déclaré aujourd’hui qu’il se rendra à Ludhiana pour faire le point sur la situation après l’explosion dans le complexe du tribunal de district.

Une personne serait décédée et plusieurs autres seraient blessées après qu’une explosion a eu lieu aujourd’hui dans le complexe du tribunal du district de Ludhiana au Pendjab. La police et la brigade antibombe sont arrivées sur place et les locaux ont été évacués pour la sécurité des personnes.

La police a bouclé le quartier. Selon les rapports, l’explosion a eu lieu près des toilettes des femmes vers 12 h 25 au deuxième étage. L’intensité de l’explosion était si élevée que les murs de la salle de bain ont été endommagés et les vitres des fenêtres des pièces adjacentes ont été brisées.

« Une explosion a été entendue près de la salle des enregistrements au deuxième étage du complexe judiciaire de Ludhiana. Une personne est décédée, deux personnes ont été blessées dans l’incident. L’équipe de neutralisation des bombes et l’équipe de médecine légale ont été appelées de Chandigarh pour une enquête. Il n’y a pas lieu de paniquer », a déclaré Gurpreet Singh Bhullar, CP, Ludhiana.

L’explosion a eu lieu près de la salle d’audience numéro 14. Le tribunal de district fonctionnait lorsque l’explosion a eu lieu.

Pendjab CM Charanjit Singh Channi a déclaré aujourd’hui qu’il se rendra à Ludhiana pour faire le point sur la situation après l’explosion dans le complexe du tribunal de district.

