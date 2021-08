Un mot de passe aléatoire de trois mots vaut bien mieux qu’une variante complexe, selon les experts | La technologie

Selon le National Cyber ​​​​Security Center du Royaume-Uni, les mots de passe générés automatiquement ne sont pas recommandés.

Lors du choix d’un mot de passe pour l’un de nos services ou applications Internet, nous pouvons générer différents mots de passe aléatoires qui viennent mettre des chiffres, des lettres majuscules, d’autres en minuscules et même des symboles pour créer un amalgame de caractères impossibles à retenir et, soi-disant, impossibles à deviner .

Mais bien sûr, un mot de passe à vie doit être un mot de passe dont l’utilisateur, sans avoir besoin de machines, peut se souvenir à tout moment, au cas où il devrait entrer à nouveau dans un service et ne dispose pas d’un gestionnaire de mots de passe automatique installé.

Et maintenant le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni recommande une approche totalement différente lors de la création de nos mots de passe, en passant de ces combinaisons aléatoires, et enchaînant trois mots que nous ne connaissons que.

Et c’est que selon ils commentent, il vaut bien mieux inventer des mots de passe composés de trois mots aléatoires que d’utiliser des variantes plus complexes qui impliquent des séquences de lettres, de chiffres et de symboles. Ces types de mots de passe avec trois mots aléatoires sont beaucoup plus faciles à retenir pour l’utilisateur, et en même temps, ils sont suffisamment forts pour rester à l’abri des cybercriminels.

Ils remarquent que les mots de passe complexes, ceux des variations de lettres, de chiffres et de symboles, sont encore plus faciles à deviner pour les cybercriminels, qui disposent déjà de programmes et d’algorithmes capables de décomposer ces types de mots de passe.

« Contre-intuitivement, l’application de ces exigences de complexité entraîne la création de mots de passe plus prévisibles », déclare l’agence concernant ces mots de passe de variations de lettres, de chiffres et de symboles.

Se souvenir de tous les mots de passe de tous vos services en ligne et les sécuriser est une étape difficile à atteindre sans l’aide du gestionnaire de mots de passe

Bien sûr, cela dépend de l’utilisateur, parce que l’utilisation de trois mots au hasard n’est pas non plus sûre à 100% car les gens ont toujours tendance à utiliser des combinaisons de mots prévisibles. De cette façon, l’utilisateur doit essayer de penser à un mot de passe composé de trois mots, mais qui n’ont aucun rapport entre eux, du moins pour le reste des mortels.

« Les astuces traditionnelles sur les mots de passe nous disant de nous souvenir de plusieurs mots de passe complexes sont tout simplement absurdes », déclare le directeur technique du NCSC Dr Ian Levy. « Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles nous avons opté pour l’approche à trois mots aléatoires, notamment parce qu’ils créent des mots de passe plus forts et plus faciles à retenir. En suivant ce conseil, les gens seront beaucoup moins vulnérables aux cybercriminels et je les encourage à réfléchir aux mots de passe qu’ils utilisent pour leurs comptes importants et à envisager un gestionnaire de mots de passe.”