Un mouvement de Spider-Man PS4 dans Spider-Man: No Way Home

Contrairement à notre Keanu phobique des joueurs, il s’avère que Tom Holland est un joueur de bonne foi. En fait, il aimait jouer Spider-Man de Marvel sur PS5 tellement, que l’un des mouvements du jeu a fait partie du prochain film MCU, Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Dans une interview avec Extraordinerd, Holland révèle que Sony lui a envoyé une PS5 lors du tournage du dernier film MCU et a décrit son temps avec le jeu comme « incroyable ». « Sony a été très généreux… Je pense que le jeu est incroyable. Je pense que c’est tellement amusant. Le balancement autour de la ville est si bien fait », a répondu Holland. « … il y a en fait un mouvement que Spider-Man fait dans le jeu que nous avons pris et qu’il fait dans le film, et c’est vraiment cool. »

Il semble que l’amour de Spidey va dans les deux sens, car Spider-Man: No Way Home laissera également sa marque sur Spider-Man de Marvel. Pour ceux qui jouent sur PS5, deux nouvelles combinaisons Spidey inspirées de No Way Home sont disponibles en téléchargement dès maintenant, sans frais supplémentaires. Pourquoi les joueurs PS4 sont-ils exclus des schenanigans du Web ? Eh bien, selon le développeur Insomniac, l’ajout des combinaisons briserait le jeu sur la machine de dernière génération de Sony. Ce sont des combinaisons puissantes.

Spider-Man: No Way Home ouvre le 15 décembre au Royaume-Uni. Plus important encore pour les joueurs, cependant, Spider-Man revient sur PlayStation avec Venom dans Marvel’s Spider-Man 2, en 2023. Le webslinger s’est également récemment frayé un chemin dans Marvel’s Avengers, avec des résultats moins que stellaires.