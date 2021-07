Un moyen plus intelligent de Hodl et de développer sa richesse dans un marché baissier ⋆ Crypto new media

Le 20 juillet, le marché de la cryptographie a amorcé une nouvelle baisse, le Bitcoin tombant en dessous de 30 000 $. Environ 100 milliards de dollars ont été liquidés au milieu du marché rouge. La baisse des actifs cryptographiques est survenue après les récentes ventes massives sur les marchés boursiers mondiaux. Les craintes d’une nouvelle vague de cas de Covid et de sombres perspectives économiques ont incité les investisseurs à rester à l’écart des actifs à risque.

Nous sommes sans aucun doute à la croisée des chemins – le bitcoin est prêt à faire une pause ou à descendre à 24 000 $. Mais malgré la peur, les hodlers tiennent bon, comme ils le font toujours en période de volatilité et de marchés baissiers. Dans un sondage mené par Gabor Gurbacs, directeur de la stratégie des actifs numériques de VanEck, plus de 65% des participants à l’enquête ont déclaré qu’ils conserveraient toujours des bitcoins en cas de nouvelle chute des prix.

En plus de simplement détenir du bitcoin, de nombreux investisseurs utilisent le bitcoin pour accroître leur richesse en mettant ou en déposant des cryptos dans des portefeuilles d’intérêts.

“Nous comprenons qu’investir dans Bitcoin pourrait être risqué et dernièrement, de nombreuses personnes commencent à perdre confiance en Bitcoin qui continue de baisser. Nous espérons que le portefeuille d’intérêts pourra aider les hodlers à couvrir leur portefeuille et à renforcer leur confiance », a déclaré Knash Nikolsson, directeur marketing de Bexplus exchange.

Bexplus BTC Wallet – un portefeuille digne de confiance avec jusqu’à 21% d’intérêt

Bexplus est l’une des principales plateformes de trading de dérivés cryptographiques offrant des contrats à terme à effet de levier 100x sur une variété de paires de trading – BTC, ETH, LTC, Dogecoin, XRP, etc. Un compte démo, un bonus à 100% et des applications mobiles sont disponibles sur Bexplus. Bexplus ne nécessite pas de KYC et est approuvé par plus de 800 000 commerçants de plus de 200 pays/régions. Bexplus est accrédité par MSB (Money Services Business).

Stockez simplement votre bitcoin dans le portefeuille d’intérêts pour gagner jusqu’à 21% d’intérêts annualisés. Vous pouvez attendre la prochaine tendance haussière tout en réalisant un profit sans les risques de trading. Vous pouvez retirer votre dépôt à tout moment ou transférer instantanément le bitcoin sur le compte de trading.

Caractéristiques du portefeuille Bexplus

Indépendance: le portefeuille est indépendant du compte de trading, donc les dépôts ne seraient pas utilisés comme marge, et ils ne seraient pas non plus influencés si vos positions étaient liquidées. De plus, les dépôts dans votre portefeuille ne seront pas « bloqués ».

Haute sécurité: La plate-forme utilise un accès à plusieurs signatures et tous les fonds transférés du stockage à froid vers les portefeuilles chauds sont traités manuellement et nécessitent plusieurs employés pour se coordonner. Au cours de ses quatre années d’exploitation, le serveur n’est tombé en panne une seule fois et aucun fonds n’a été perdu lors d’une attaque.

Aucune pénalité pour retrait anticipé : les demandes de retrait seront traitées dans un délai d’un jour sans pénalité pour retrait anticipé. Si vous retirez votre dépôt le dixième jour du mois, vous pouvez toujours recevoir les intérêts générés pendant cette période.

Aucune exigence KYC : toutes les inscriptions sur Bexplus se font par vérification par e-mail. Vous n’avez pas à vous soucier de la fuite de vos informations. Vous pouvez commencer à trader en quelques minutes et la transaction entre le compte de trading et le portefeuille est instantanée.

Caractéristiques de Bexplus

Aucune exigence KYC, inscription avec vérification par e-mail en quelques minutes. Compte démo avec 10 BTC pour que les traders se familiarisent avec le trading avec effet de levier. 100% de bonus pour chaque dépôt. Application intuitive et complète sur Apple App Store et Google Play. Programme d’affiliation avec jusqu’à 50% de récompense de commission. Support client 24h/24 et 7j/7.

