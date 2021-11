Un moyen simple d’augmenter massivement vos chances de réussite en bourse

Les traders du marché boursier appellent cela le « bord droit dur ». C’est la ligne verticale sur le côté droit d’un graphique boursier.

Il représente le futur… un territoire inexploré.

Beaucoup d’investisseurs et de commentateurs aiment revenir sur l’histoire du marché, affirmant qu’ils savaient que ceci ou cela était sur le point de se produire. La plupart de ces affirmations sont fausses… faites par des gens essayant de dire qu’ils savaient quelque chose qu’ils ne savaient pas.

Il est facile de dire que vous aviez connaissance de quelque chose après coup. C’est facile de jouer le quart-arrière du lundi matin.

Mais tous les fantasmes et affirmations après coup de connaissances sont inutiles lorsqu’il s’agit du « bord droit dur » – l’avenir incertain qui détermine si vos décisions d’investissement se traduisent par des profits ou des pertes.

Personne ne sait ce qui va arriver. Cependant, vous pouvez faire une supposition éclairée. En fait, il est essentiel de le faire.

En fin de compte, nous visons tous à avoir une stratégie d’investissement qui nous place dans la meilleure position possible pour réussir après avoir effectué une transaction et aller au-delà du bord droit dur.

Ci-dessous, je vais vous montrer l’un des moyens ultimes de mettre toutes les chances de votre côté et de réussir après avoir franchi ce bord droit dur. Ensuite, je partagerai une annonce passionnante au sujet de mon Actions révolutionnaires.

Comment identifier une rupture de stock en cours

Bien que nous ne puissions pas voir l’avenir, nous pouvons détecter une tendance. Et pour déterminer si la tendance d’un titre est susceptible de se poursuivre, nous avons juste besoin de savoir ce qui se passe sous la surface.

L’entreprise affiche-t-elle de bons chiffres de vente ? Et pas seulement au dernier trimestre… mais au fil du temps ? Ses résultats sont-ils à la hauteur des attentes de Wall Street ? Mieux encore, les dépassent-ils ?

Vous ne le saurez pas en regardant un graphique boursier. Mais, à long terme, ce sont les types de facteurs qui déterminent si votre investissement réussira (ou échouera).

Au total, j’utilise huit de ces variables dans mon système « Quantum A ».

Lorsqu’une entreprise obtient une note élevée sur les huit facteurs, cela devient un achat fort dans mon système. Quand ce n’est pas le cas, cela devient une vente.

En 2015, j’étais sceptique quant à VMware (NYSE :VMW) pour cette raison – même si, à l’époque, tout le monde à Wall Street semblait en être tombé amoureux.

Normalement, j’aime voir « l’argent intelligent » entrer. Lorsque de l’argent institutionnel important entre dans une action (ou en sort), cela a un impact important.

Mais je ne voyais pas assez cet élan. De plus, à l’époque, VMWare n’était tout simplement pas à la hauteur de mes huit facteurs fondamentaux. (L’évolution de ses résultats et de ses marges d’exploitation a été particulièrement faible.)

Alors, je suis resté à l’écart. Et avant longtemps, les fondamentaux ternes se sont traduits par une mauvaise performance des actions.

Alors, que se passe-t-il après tout cela ?

Si vous regardiez ce bord droit dur, vous verriez une action en baisse.

Mais VMW a commencé à être attrayant pour mon système en janvier 2017, quelques mois après que la société a commencé à s’associer à Amazon Web Services (l’un de ses plus grands concurrents). Les investisseurs de Wall Street se précipitaient dans le stock.

Et ce n’est pas étonnant, puisqu’il a commencé à afficher de grands nombres de bénéfices et de marges d’exploitation, ainsi que de flux de trésorerie, de rendement des capitaux propres, etc.

Fin janvier, VMWare a finalement obtenu mon signal d’achat « Quantum A ».

En peu de temps, l’action est passée de 87 $ à 150 $, et finalement à 200 $ – un excellent exemple de la puissance de ce système de sélection de titres.

Un nouvel achat « Quantum A » à venir la semaine prochaine

Je suis particulièrement enthousiasmé par les petites entreprises ces jours-ci. Si vous recherchez la croissance, même dans les périodes où la croissance se fait rare, les actions à petite capitalisation sont là pour vous. Et pour cette raison, je m’attends à ce que cette prochaine saison des résultats soit particulièrement favorable aux petites capitalisations de la plus haute qualité.

Donc, mardi prochain, je recommanderai un nouvel ajout à Actions révolutionnaires. La société affiche discrètement des chiffres phénoménaux – triplant ses bénéfices d’une année à l’autre.

Je publierai la recommandation d’achat mardi, après la clôture du marché, afin que les lecteurs aient la possibilité d’examiner et d’agir avant la cloche d’ouverture mercredi. Si vous souhaitez participer à l’action, cliquez ici pour en savoir plus sur Actions révolutionnaires et le système responsable de tous mes plus gros achats.

PS En fin de compte, repérer le bon investissement est simple. Vous achetez lorsque l’entreprise atteint un «Quantique A” … et vous vendez quand il disparaît.

Vous ne tombez pas amoureux. Vous ne tombez certainement pas dans le battage médiatique. Vous pouvez revenir à ce stock un jour – mais avec mon système, vous savez exactement quand il est temps de retirer des bénéfices de la table.

C’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de chance et très peu de compétences derrière mon propre succès – juste un travail acharné… et le résultat : un système propriétaire pour sélectionner les meilleurs investissements du jour.

Il est devenu facile d’obtenir des rendements supérieurs au marché – pour doubler votre argent (ou mieux).

Je suis impatient de vous montrer ce que mon système capte maintenant. Cliquez ici pour en savoir plus.

