un mur à son apogée

in

24/06/2021 à 18:53 CEST

SF

Le gardien de but Robin Olsen, qui a joué un rôle clé dans la qualification de la Suède pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe en tant que leader du groupe espagnol, estime qu’il n’a jamais été à un niveau plus élevé que celui qu’il a exposé ces jours-ci.

« Je suis en très bonne forme. Je suis probablement dans le meilleur moment de ma carrière & rdquor;, a déclaré Olsen aujourd’hui lors d’une conférence de presse au camp suédois de Göteborg, auquel l’équipe est revenue après avoir battu la Pologne à Saint-Pétersbourg (3-2).

Clé de la Suède

Sa grande performance lors du premier match contre l’Espagne, dans laquelle la Suède a tenu 0-0 et Olsen a sorti plusieurs mains salvatrices, a été la clé pour le gardien d’Everton et pour l’équipe scandinave.

« Tout a commencé par un match difficile contre l’Espagne, avec beaucoup à faire. Après ce match, j’avais l’impression d’être déjà dans le tournoi. Et puis tout a coulé. Je suis satisfait de ma performance et très fier de ce que l’équipe a accompli & rdquor;, a-t-il admis.

L’entraîneur des gardiens de la Suède, Maths Elfvendal, vous n’avez aucun doute sur la forme physique Olsen: “Robin il joue son meilleur football & rdquor ;.

OlsenLe joueur de 31 ans a connu une saison difficile à Everton, où il a à peine joué un match et a remplacé Jordan Pickford, qui pourrait se retrouver en quarts de finale si la Suède élimine l’Ukraine et l’Angleterre bat l’Allemagne.

Cependant, Olsen maintenant, il n’est pas au courant de sa situation avec Everton. « Je n’y pense pas maintenant. Je suis content de ce que j’ai fait et je veux continuer comme ça. Je me concentre juste sur ça. On verra ce qu’il se passe & rdquor;, a condamné le gardien suédois au média.