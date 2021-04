Un mur de séparation entre l’Église et l’État ⋆ .

Le «Mur de séparation» de Jefferson n’était pas destiné à rompre tous les liens entre l’Église et l’État. Au contraire, nos pères fondateurs ont encouragé cette relation.

Nos pères fondateurs n’avaient pas l’intention que le gouvernement se débarrasse de la religion. Au contraire, ils ont encouragé la religion. À titre d’exemple, dans son discours d’adieu de 1796, George Washington affirme: «La raison et l’expérience nous interdisent toutes deux de s’attendre à ce que la moralité nationale puisse prévaloir dans l’exclusion du principe religieux.» Des démocrates comme Joe Biden invoquent la séparation de l’Église et de l’État quand c’est politiquement opportun, comme c’est le cas quand il s’agit de la planification familiale ou de l’activisme pro-choix. Joe prétend qu’il ne peut pas imposer ses croyances aux autres. Par conséquent, financer une organisation qui va à l’encontre de ses croyances fondamentales supposées d’un droit à la vie ne pose aucun conflit moral personnel en tant que représentant du peuple au gouvernement.

Ce dernier point sera exposé sous peu. Mais d’abord, une brève digression dans l’histoire des États-Unis pourrait s’avérer éclairante. Thomas Jefferson était un écrivain prolifique. Il a amassé une collection de milliers d’écrits au cours de sa vie. Il est considéré par certains comme l’un des moins religieux des pères fondateurs. Mais cela ignore certains faits sur la vie de Jefferson. Par exemple, Jefferson assistait régulièrement à des services religieux dans une église au pied du Capitole pendant sa présidence. En fait, Jefferson assistait régulièrement à des services dans le Hall des représentants lorsque cela est devenu une coutume. En outre, ces services religieux ont eu lieu chaque semaine au Capitole des États-Unis de 1795 jusqu’à après la guerre civile. L’historien David Barton note dans Original Intent (une excellente ressource) que ces services religieux étaient «régulièrement suivis par des présidents, sénateurs et représentants américains». Cela correspond parfaitement à l’intention du fondateur, comme l’a noté Noah Webster. Webster écrit: «Lorsque vous devenez autorisé à exercer le droit de vote pour les officiers publics, laissez-vous impressionner par le fait que Dieu vous commande de choisir pour les dirigeants juste des hommes qui gouverneront dans la crainte de Dieu.»

Certains prétendent que Jefferson ne croyait pas aux miracles parce qu’il a coupé tous les miracles de Jésus de la Bible pour créer sa propre bible, la tristement célèbre Bible de Jefferson. Ce qui est omis, comme indiqué dans l’introduction de cet ouvrage, c’est que l’intention originale de Jefferson en compilant le travail de cette manière était de le rendre plus approprié pour partager la vie et les enseignements de Jésus avec les Indiens. Plus tard, il a décidé que cet effort était pour sa «propre satisfaction»; notant qu’il voulait laisser de côté les détails de «l’histoire personnelle et du caractère» de Jésus, pour se concentrer sur ses enseignements. Jefferson a écrit à ce sujet dans une lettre à Joseph Priestley, écrite le 29 janvier 1804. De plus, Jefferson n’a pas prétendu que c’était sa bible. Il a nommé le titre de cet ouvrage, «La vie et la morale de Jésus de Nazareth».

Néanmoins, Barton note que c’est un échange de lettres entre Thomas Jefferson et la Baptist Association of Danbury, CT qui a provoqué un tollé. Jefferson avait récemment été élu président et l’église de Danbury lui a envoyé une lettre le félicitant et exprimant son inquiétude quant à la sécurité de leurs libertés religieuses. Ils ne pensaient pas que la Constitution protégeait suffisamment leurs libertés et soutenaient que le gouvernement semblait accorder ces droits plutôt que ceux-ci étant des droits inaliénables. Jefferson a répondu, leur assurant qu’ils n’avaient pas à craindre l’ingérence du gouvernement dans l’exercice de leurs libertés religieuses. Jefferson a cité le premier amendement et leur a assuré qu’il était apparenté à «un mur de séparation entre l’Église et l’État». Jefferson a affirmé dans cette lettre que la Constitution restaure à l’homme «tous ses droits naturels». Les droits naturels, «par définition», affirme l’historien David Barton via l’œuvre de Richard Hooker, étaient composés de «ce que contiennent les Livres de la Loi et de l’Évangile». De toute évidence, Jefferson considérait Dieu comme «l’auteur et la source» de nos droits inaliénables, qui incluent l’expression religieuse. De plus, note Barton, le mur de séparation utilisé par Jefferson n’était «pas de limiter les activités religieuses en public; ils devaient plutôt limiter le pouvoir du gouvernement d’interdire ou d’interférer avec ces expressions.

Le «mur de séparation» de Jefferson s’est frayé un chemin jusqu’à la Cour suprême dans l’affaire Reynolds c. États-Unis en 1878, où la Cour a confirmé le sens décrit ci-dessus. Ce n’est que lorsque la personne raciste nommée par le FDR et membre actif du Ku Klux Klan, le juge Hugo Black, que le «mur de séparation» de Jefferson est devenu une partie permanente et progressivement violée de la jurisprudence constitutionnelle. Dans l’affaire Everson c. Board of Education of the Township of Ewing de 1947, Black a écrit: «Ni un État ni le gouvernement fédéral ne peuvent, ouvertement ou secrètement, participer aux affaires des organisations ou groupes religieux, et vice versa. Selon Jefferson, la clause interdisant l’établissement de la religion par la loi visait à ériger «un mur de séparation entre l’Église et l’État». »C’était un pur activisme judiciaire. Thomas Jefferson a été très clair sur la manière dont la Constitution doit être interprétée. Dans une lettre de 1823 adressée au juge William Johnson, Jefferson affirme: «Sur chaque question de construction, ramenez-nous à l’époque où la Constitution a été adoptée, rappelez-vous l’esprit manifesté dans les débats, et au lieu d’essayer de savoir quel sens peut être évincé. le texte, ou inventé contre lui, est conforme au texte probable dans lequel il était passé.

Dans l’affaire Lemon c. Kurtzman de 1971, la Cour suprême a utilisé le «mur» d’Everson pour consolider l’affirmation selon laquelle il fallait un critère de «laïcité» pour statuer pour ou contre une affaire. Dans l’affaire Wallace c. Jaffree de 1985, la Cour suprême a utilisé le critère du «but séculier» pour interdire les prières à l’école dans les écoles publiques. Cet examen limité de l’activisme de la Cour suprême plaide en faveur de la nécessité de reprendre les droits perdus par le grand gouvernement et d’élire des hommes d’État vertueux qui chérissent les fondements de notre gouvernement et ses principes bibliques, comme l’a imploré Webster. Psaume 11: 3 avertit: «Si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes?»

Les progressistes ont fait des progrès constants loin des principes de la fondation. La Cour suprême a été un coupable majeur en forçant des résultats prédéterminés à partir d’un sens qui a été «évincé» ou «inventé» contre la Constitution écrite. Les fondateurs ne voulaient pas d’une théocratie, mais ils soutenaient néanmoins que sans morale et sans religion, notre nation périrait. Une relation, plutôt qu’une séparation, entre l’Église et l’État, apporte de l’espoir pour l’avenir de notre nation.

Revenant à l’argument de Joe, la Constitution ne garantit pas le droit à l’avortement, encore moins le financement pour en pratiquer un. La religion, un droit protégé par la Constitution, n’est pas financée par les contribuables. Pourquoi alors, le gouvernement financerait-il le meurtre? La raison en n’est pas trop difficile à discerner. Les pères fondateurs ont été clairs sur ce sujet. Comme décrit ci-dessus et noté par l’historien David Barton, George Washington considérait la religion et la moralité comme «des soutiens indispensables à un bon gouvernement, à la prospérité politique et au bien-être national». Le président John Adams a noté que notre gouvernement, ou celui de tout autre, n’a pas le «pouvoir capable de lutter contre les passions humaines débridées par la morale et la religion». Il conclut: «Notre Constitution n’a été faite que pour un peuple moral et religieux. Il est totalement insuffisant pour le gouvernement d’aucun autre. » Amen!