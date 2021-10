Un musicien acclamé aurait été pris en flagrant délit avec une travailleuse du sexe et arrêté

Le célèbre pianiste international Li Yundi est un suspect dans une affaire de police de Pékin, selon la police chinoise. Le blog de la police de Pékin a publié une déclaration selon laquelle un suspect a été placé en « détention administrative » et une enquête a été ouverte le 21 octobre, rapporte l’Associated Press. L’affaire implique une femme identifiée comme Chen et un homme identifié comme « Li di », avec la première partie du nom du suspect censurée pour protéger leur vie privée.

Un autre post montrait un clavier de piano avec le message : « Il faut absolument voir clairement la différence entre le noir et le blanc. » L’Association des musiciens de Chine a également annoncé qu’elle forçait Li, 39 ans, à quitter son organisation sur la base de l’avis de la police. Il y a peu de détails disponibles sur l’affaire, mais les médias d’État rapportent que Li aurait sollicité des relations sexuelles avec une femme de 29 ans, selon le New York Times.

L’arrestation de Li a rapidement dominé les discussions sur Weibo, la plate-forme de médias sociaux de type Twitter populaire en Chine. Il compte plus de 20 millions de followers sur Weibo et se produit souvent lors du gala annuel du Nouvel An lunaire diffusé à la télévision chinoise. Sa détention intervient alors que le gouvernement chinois tente de « purifier » la culture pop du pays afin d’empêcher le culte des célébrités et les fan clubs de germer.

En août, une liste de « célébrités qui se conduisent mal » a fait surface, rapporte CNN. Une actrice sur la liste, Zhao Wei, a vu sa présence sur les réseaux sociaux effacée pour Wibo. Zheng Shuang, qui figurait également sur la liste, a vu ses vidéos supprimées lorsqu’elle a été condamnée à une amende pour fraude fiscale. Zheng a été accusée d’avoir abandonné ses deux bébés aux États-Unis. La pop star Kris Wu figurait également sur la liste après avoir été arrêtée pour suspicion de viol.

Le gouvernement chinois accuse depuis longtemps les ennemis politiques de prostitution. Comme il y a très peu de détails sur le cas de Li, les experts pensent que cela pourrait être le cas ici. « Peut-on être sûr que les faits allégués sont vrais ? Le professeur de droit de l’Université de New York, Jerome Cohen, a déclaré au Times. « La prostitution est une revendication si ancienne du Parti communiste contre les opposants politiques qu’il faut se méfier de cette affaire. »

Li est un pianiste de renommée internationale, célèbre pour avoir remporté le XIVe Concours international de piano Chopin en 2000 à seulement 18 ans. Il a fait le tour du monde, faisant ses débuts aux États-Unis au Carnegie Hall en 2003. Il a enregistré plus d’une douzaine d’albums studio.