Un musicien anti-vaxxer qui est apparu dans l’émission ITV a supplié sa famille de recevoir un jab avant la mort de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien concurrent de l’armée des Bad Lads avait été en soins intensifs avec des symptômes pseudo-grippaux et des caillots sanguins après avoir été testé positif pour le coronavirus. Le musicien était sceptique face au COVID-19 et a affirmé qu’il était « choqué » d’être devenu si malade avec le virus, malgré son mode de vie sain.

M. Birks pensait qu’il ne serait pas infecté parce qu’il faisait de l’exercice cinq fois par semaine, mais depuis son lit d’hôpital, il a exhorté les autres sceptiques à se faire vacciner et à ne pas commettre la même erreur.

Le futur père de 40 ans a été hospitalisé avec des symptômes pseudo-grippaux après avoir contracté le virus début août.

M. Birks est décédé vendredi à l’hôpital universitaire Royal Stoke.

L’artiste a déclaré qu’il avait été “ignorant” et a regretté d’avoir “retardé” le vaccin après l’aggravation de ses symptômes de coronavirus et des difficultés respiratoires.

Le vaccin-sceptique a fait une tournée avec sa femme Lis, qui est actuellement enceinte, et le couple a joué ensemble en tant que groupe The Cameleonz.

Le couple était marié depuis 10 ans et après sa mort, Lis a rendu hommage à son défunt mari en écrivant : « Mon cœur a été complètement arraché et je ne sais pas comment vous êtes censé faire face à une telle douleur et blessure. “

Dans une interview accordée à la BBC après son admission à l’hôpital, M. Birks a admis qu’il “ignorait en quelque sorte” l’obtention du vaccin et qu’il l’avait “juste reporté”.

Alors qu’il était dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Royal Stoke, M. Birks a commenté l’expérience qui a commencé par une sensation grippale, qui s’est progressivement aggravée : “Quand vous sentez que vous ne pouvez pas respirer assez, c’est la sensation la plus effrayante dans le monde.”

Après sa mort, sa femme Lis a partagé une publication déchirante sur Facebook décrivant son défunt mari comme «l’homme le plus incroyable, attentionné, aimant, loyal, altruiste et fier et tout ce qu’il voulait faire était d’aider autant de personnes qu’il le pouvait. Cela, en soi, montrait à quel point il avait un cœur et une âme purs”.

Elle a déclaré: «Je tiens à vous remercier tous pour vos aimables paroles et votre soutien au cours de ces dernières semaines. Marcus a été vraiment époustouflé par le nombre d’entre vous qui lui ont envoyé leur amour.

La future maman a également ajouté: “Je lui ai promis de dire à notre petit garçon tous les jours à quel point il l’aime, à quel point il est spécial et à quel point il aurait été / est le meilleur père qu’un fils puisse souhaiter. . “