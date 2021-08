Un musulman contraint de chanter « Jai Shri Ram » à Ujjain, la vidéo devient virale ; 2 hommes arrêtés

in

Deux hommes ont été arrêtés pour avoir forcé un musulman à chanter « Jai Shri Ram » à Ujjain. Les arrestations interviennent après que la vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Au départ, l’homme musulman hésitait à scander le slogan lorsque l’accusé lui a demandé quel était le problème en le faisant. Cependant, après avoir été forcé par les deux, il a dit ‘Jai Shri Ram’.

« Jai Shri Ram bolne mein kya hai ? Meri baat suno, Jai Shri Ram bolna padega, bol Jai Shri Ram (quel est le problème de dire Jai Shri Ram, écoutez, vous devrez dire Jai Shri Ram) », peut-on entendre l’un des accusés dire à l’homme musulman dans le vidéo virale.

“Chalo theek hai, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, ab khush (D’accord, Jai Shri Ram. Vous êtes heureux maintenant)”, dit l’homme musulman après avoir été forcé de le faire.

