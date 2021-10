Un mystère entoure la découverte d’un crocodile rare sur la plage de Baja

Une carcasse de crocodile a été retrouvée vendredi sur une plage de l’État mexicain de Basse-Californie du Sud, ce qui pourrait être une première découverte en son genre.

« C’est la première fois que nous trouvons quelque chose comme ça sur nos plages », a déclaré sur Facebook Pepe Murrieta, 50 ans, un résident de longue date de BCS.

Murrieta a repéré le reptile de 9 pieds sur le sable à 9 heures du matin au parc national de Cabo Pulmo, dans la région du Cap oriental de l’État.

Les crocodiles américains se trouvent dans les régions tropicales du continent mexicain, à travers le golfe de Californie ou la mer de Cortez. Les crocodiles sauvages ne se trouvent pas sur la péninsule de Basse-Californie, où le climat désertique ne convient pas.

Murrieta, qui dirige un centre de plongée et un restaurant à Cabo Pulmo, a noté que la mort du crocodile « semblait récente car il était toujours à une température parfaite et complète ».

Cependant, Murrieta a déclaré à FTW Outdoors que la carcasse était partiellement recouverte de balanes et qu' »il semble qu’elle ait été dans la mer pendant un certain temps ».

Il a déclaré que le crocodile aurait pu dériver à travers le golfe lors des récentes tempêtes. Mais la carcasse ne montrait aucun signe de prédation.

Wild Canyon Adventures, au sud de Cabo Pulmo à Los Cabos, déclare sur son site Web qu’il expose des crocodiles et d’autres «animaux de sauvetage» dans son sanctuaire animalier.

La porte-parole Wendoly Gil a déclaré à FTW Outdoors que tous les animaux sont comptabilisés et restent « sous nos soins et notre protection ».

Gil a déclaré que le crocodile était peut-être autrefois soigné par un zoo aujourd’hui disparu de la ville de Santiago. Une autre installation locale récemment fermée gardait également des crocodiles en captivité.

On ne sait toujours pas si ces reptiles ont été vendus comme animaux de compagnie exotiques ou placés ailleurs.

Murrieta a déclaré que les scientifiques du gouvernement ont collecté la carcasse qu’il a trouvée et ont programmé une autopsie pour confirmer l’espèce et déterminer une cause probable de décès.