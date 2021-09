Un mystérieux tireur d’élite masqué a des fans sur le fil avant ‘New Blood’

Dexter: New Blood sera présenté le 7 novembre sur Showtime, mais les fans réfléchissent déjà de manière obsessionnelle à ce à quoi s’attendre. Dexter (Michael C. Hall), qui vit maintenant dans la petite ville fictive d’Iron Lake dans le nord de l’État de New York et passe par Jim Lindsey, essayant activement de calmer sa soif de sang. Cependant, il est toujours en proie à un “Dark Passenger”, cette fois sous la forme de Deb (Jennifer Carpenter), sa demi-soeur décédée. Non seulement cela, mais son fils Harrison, maintenant adolescent, revient.

Bien qu’il n’y ait que des morceaux de séquences et une bande-annonce à tirer, les fans s’accrochent à tous les détails qu’ils peuvent éliminer. Une pièce du puzzle qui déclenche un certain nombre de théories sur Reddit est la présence d’un tireur d’élite masqué. Qui pourrait être cette personne masquée ? Sont-ils un nouveau tueur à chasser pour Dexter ou est-ce Dexter qui est chassé ?

“C’est Angel. Il a abandonné ses manières maladroites, s’est entraîné avec une équipe d’élite et cherche à se venger de Maria LaGuerta”, a écrit un utilisateur de Reddit. Un autre a également avancé que c’était Clancy Brown, qui était le principal méchant de la renaissance, Kurt Caldwell. “Je pense que le tueur est le fils de Kurt Caldwell (Matt). Son acteur n’est répertorié que comme récurrent, il est donc possible que je me trompe, mais je pense que le fils est le tueur pour peut-être les 3 ou 4 premiers épisodes, et Dexter l’a tué c’est ce qui fera que Kurt le poursuivra et deviendra le méchant principal”, a deviné un autre théoricien de Reddit.

Une autre théorie majeure est que c’est le beau-fils de Dexter, Cody. “Son âge serait de 21 ans, et bien que ce soit serré, il lui faudrait suffisamment de temps pour rejoindre l’armée, suivre une formation et être renvoyé de manière déshonorante, et commencer à traquer Dexter”, a écrit un utilisateur de Reddit, citant sa mère Rita. mort en raison des actions de justicier de Dexter. “De plus, les scénaristes pourraient vraiment tirer un parallèle Cerveau/Dexter avec Cody/Harrison. Le fils Dexter cassé par actions contre le fils Dexter cassé par naissance.”

Dans la bande-annonce de Dexter: New Blood, Dexter déclare “Je suis peut-être toujours un monstre, mais je suis un monstre en évolution”. Qu’il soit un homme changé ou non, il est clair que les poulets rentreront à la maison pour se percher en grand pour Dexter. Dexter: New Blood fait ses débuts sur Showtime le 7 novembre pour le découvrir.