Un navire coincé dans le canal de Suez en Égypte met en péril l’expédition dans le monde entier

Sur cette photo publiée par l’Autorité du canal de Suez, un bateau navigue devant un cargo, Ever Given, mercredi 24 mars 2021, après s’être coincé sur le canal de Suez en Égypte et bloqué tout le trafic sur la voie navigable vitale. Un responsable égyptien a averti mercredi que le dégagement du navire pourrait prendre au moins deux jours.

Un cargo de la taille d’un gratte-ciel coincé sur le canal de Suez en Égypte a encore mis en péril le transport maritime mondial jeudi, car au moins 150 autres navires devant traverser la voie navigable cruciale sont restés au ralenti en attendant que l’obstacle se dégage, ont déclaré les autorités.

L’Ever Given, un navire battant pavillon panaméen qui transporte des marchandises entre l’Asie et l’Europe, s’est échoué mardi dans l’étroit canal artificiel séparant l’Afrique continentale de la péninsule du Sinaï. Depuis, les efforts pour libérer le navire à l’aide de dragues, de creusage et de l’aide à marée haute n’ont pas encore poussé le porte-conteneurs de côté – affectant des milliards de dollars de marchandises.

Signe de la tourmente mondiale provoquée par le blocage, le propriétaire japonais du navire a même présenté jeudi des excuses écrites pour l’incident.

«Nous sommes déterminés à continuer de travailler dur pour résoudre cette situation le plus rapidement possible», a déclaré Shoei Kisen Kaisha Ltd. «Nous tenons à nous excuser auprès de toutes les parties touchées par cet incident, y compris les navires qui voyagent et prévoient de traverser le canal de Suez.»

Les autorités ont recommencé à travailler pour libérer le navire jeudi matin après s’être arrêté pour la nuit, a déclaré un responsable des autorités égyptiennes du canal. Le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré que les travailleurs espéraient éviter de décharger les conteneurs du navire, car ce serait un effort de plusieurs jours pour le faire.

Jusqu’à présent, les dragues ont essayé de dégager le limon autour de l’énorme navire. Les remorqueurs ont poussé le navire à côté de lui, essayant de prendre de l’élan. Du rivage, au moins une pelle rétrocaveuse a creusé dans les berges sablonneuses du canal, suggérant que la proue du navire s’y était enfoncée.

Bernhard Schulte Shipmanagement, la société qui gère l’Ever Given, a déclaré que l’équipage de 25 membres du navire était en sécurité et pris en compte. Shoei Kisen Kaisha a déclaré que tout l’équipage venait d’Inde.

Le navire avait deux pilotes de l’autorité égyptienne du canal à bord du navire pour le guider lorsque l’échouement s’est produit vers 7 h 45 mardi, a déclaré Bernhard Schulte Shipmanagement.

Le fournisseur de services de canal, Leth Agencies, a déclaré qu’au moins 150 navires attendaient le dédouanement de Ever Given, y compris des navires près de Port-Saïd sur la mer Méditerranée, de Port Suez sur la mer Rouge et ceux déjà bloqués dans le système de canaux du Grand lac amer égyptien.

Les navires de charge déjà derrière l’Ever Given dans le canal seront retournés vers le sud à Port Suez pour libérer le canal, a déclaré Leth Agencies. Les autorités espèrent faire de même pour l’Ever Donné lorsqu’elles pourront le libérer.

Evergreen Marine Corp., une importante compagnie maritime basée à Taiwan qui exploite le navire, a déclaré dans un communiqué que l’Ever Given avait été vaincu par des vents violents alors qu’il entrait dans le canal depuis la mer Rouge, mais qu’aucun de ses conteneurs n’avait coulé.

Un responsable égyptien, qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les journalistes, a également accusé un vent fort. Les prévisionnistes égyptiens ont déclaré que des vents violents et une tempête de sable ont frappé la région mardi, avec des rafales de vent allant jusqu’à 50 kilomètres (30 miles) par heure.

Un premier rapport a suggéré que le navire avait subi une panne de courant avant l’incident, ce que Bernhard Schulte Shipmanagement a nié jeudi.

«Les premières enquêtes excluent toute panne mécanique ou moteur comme cause de l’échouement», a déclaré la société.

Mardi a marqué le deuxième crash majeur impliquant l’Ever Given ces dernières années. En 2019, le cargo a heurté un petit ferry amarré sur l’Elbe dans la ville portuaire allemande de Hambourg. Les autorités de l’époque ont blâmé le vent fort pour la collision, qui a gravement endommagé le ferry.

La fermeture pourrait affecter les expéditions de pétrole et de gaz vers l’Europe en provenance du Moyen-Orient, qui dépendent du canal pour éviter de naviguer autour de l’Afrique. Le prix du brut de référence international Brent s’est élevé à plus de 63 dollars le baril jeudi.

Dans l’ensemble, le célèbre journal maritime Lloyd’s List estime que chaque jour de fermeture du canal de Suez perturbe plus de 9 milliards de dollars de marchandises qui devraient passer par la voie navigable. Un quart de tout le trafic quotidien du canal de Suez provient de porte-conteneurs comme l’Ever Given, selon le journal.

L’Ever Given, construit en 2018 avec une longueur de près de 400 mètres (un quart de mile) et une largeur de 59 mètres (193 pieds), est l’un des plus grands cargos au monde. Il peut transporter quelque 20 000 conteneurs à la fois. Il était auparavant dans les ports de Chine avant de se diriger vers Rotterdam aux Pays-Bas.

Ouvert en 1869, le canal de Suez constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et le fret. Elle reste également l’une des principales sources de devises de l’Égypte. En 2015, le gouvernement du président Abdel-Fattah el-Sissi a achevé un agrandissement majeur du canal, lui permettant d’accueillir les plus gros navires du monde. Cependant, l’Ever Given s’est échoué au sud de cette nouvelle portion du canal.

L’échouement mardi n’est que le dernier à toucher les marins au milieu de la pandémie. Des centaines de milliers de personnes ont été bloquées à bord de navires en raison de la pandémie. Pendant ce temps, les demandes de transport ont augmenté, ajoutant à la pression sur les marins fatigués.