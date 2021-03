Un navire échoué sur le canal de Suez a relancé, en cours de contrôle: sources

Navire échoué jamais donné, l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, est vu après qu’il s’est échoué, dans le canal de Suez, en Égypte

Le porte-conteneurs échoué qui a bloqué le canal de Suez pendant près d’une semaine a été presque entièrement remis à flot lundi et a redémarré ses moteurs, a déclaré une source maritime au courant de la question, laissant espérer que la voie navigable très fréquentée sera bientôt rouverte.

Ever Given, d’une longueur de 400 mètres (430 verges), a été redressé dans le canal et fera l’objet d’inspections initiales avant d’être déplacé, ont déclaré deux sources.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux semblait montrer que la poupe du navire avait basculé, ouvrant un espace dans le canal. D’autres images, qui n’ont pas pu être immédiatement vérifiées par ., comprenaient des acclamations et des klaxons de navires sonnant pour célébrer.

Le service de suivi des navires VesselFinder a changé le statut du navire en en cours sur son site Web.

L’Ever Given s’est bloqué en diagonale sur une section sud du canal dans des vents violents tôt mardi, interrompant le trafic maritime sur la route de navigation la plus courte entre l’Europe et l’Asie.

Au moins 369 navires attendaient pour transiter par le canal, dont des dizaines de porte-conteneurs, de vraquiers, de pétroliers et de navires de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), a déclaré dimanche le président de la SCA, Osama Rabie, à Extra News.

Plus tôt lundi, la société de services maritimes Inchcape Shipping Services a déclaré que le navire avait été remis à flot avec succès à 4h30 heure locale (02h30 GMT) et était en cours de sécurisation.

Le directeur technique du navire Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les agences égyptiennes Leth ont tweeté que le navire avait été partiellement renfloué, en attendant la confirmation officielle de l’Autorité du canal de Suez (SCA).

Les équipes de sauvetage du canal de Suez ont intensifié les fouilles et le dragage dimanche et espéraient qu’une marée haute les aiderait à déloger le navire.

Les prix du pétrole brut ont chuté après l’annonce de la remise à flot du navire, le Brent ayant baissé de 1 $ le baril à 63,67 $. Les actions d’Evergreen Marine Corp, cotée à Taiwan, bailleur du navire, ont augmenté de 3,3%.

Environ 15% du trafic maritime mondial transite par le canal de Suez, qui est une source essentielle de revenus en devises pour l’Égypte. L’arrêt actuel coûte au canal de 14 à 15 millions de dollars par jour.

Les tarifs d’expédition des pétroliers ont presque doublé après l’échec du navire, et le blocage a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, menaçant des retards coûteux pour les entreprises déjà confrontées aux restrictions du COVID-19.

Certains expéditeurs avaient décidé de réacheminer leurs cargaisons autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant environ deux semaines aux voyages et aux frais de carburant supplémentaires.

Une note de l’AP Moeller Maersk vue par . a déclaré qu’il avait jusqu’à présent redirigé 15 navires autour du Cap après avoir calculé que le voyage serait égal au retard actuel de la navigation vers Suez et de la file d’attente.

Le SCA a déclaré qu’il pouvait accélérer les convois à travers le canal une fois que l’Ever Given est libéré.