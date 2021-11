Un navire géant de Halo apparaît au match de football des Oregon Ducks dans le cadre d’une expérience de réalité mixte

(Photos avec l’aimable autorisation du département des sports de l’Oregon)

La réalité mixte fait son chemin dans le monde du marketing sportif.

Le dernier exemple était samedi après-midi au stade Autzen à Eugene, Oregon, où Xbox a présenté une expérience de réalité mixte unique pour promouvoir Halo Infinite pendant la mi-temps du match de football Oregon contre Oregon State.

Pélican entrant.

Nous avons eu Master Chief pour le match d’aujourd’hui. #GoDucks | #HaloInfinite pic.twitter.com/J2aYyWwBTg – GoDucks (@GoDucks) 27 novembre 2021

Une projection d’un véhicule utilisé dans Halo s’est abattue sur le terrain avant de laisser tomber les logos de Halo Infinite et de l’Université de l’Oregon. La technologie de réalité mixte a été diffusée sur grand écran au stade Autzen – à 12 276 pieds carrés, le plus grand du football universitaire – et partagée en ligne.

Bien qu’il semble réaliste, le véhicule volant n’était pas réellement au stade. Cependant, le Master Chief de Halo a fait une apparition au match. Et l’Oregon Marching Band a interprété des sons de Halo Infinite, le dernier opus de la franchise Halo de Microsoft qui débutera officiellement le mois prochain.

Xbox s’est associé à l’agence de Portland Studio Mega et à l’Oregon Athletic Department pour la collaboration avec la marque.

D’autres équipes ont expérimenté des expériences de réalité mixte similaires, notamment les Carolina Panthers et les Baltimore Ravens de la NFL.

Quelle nuit! Voici un aperçu « Dans les coulisses » de l’expérience des fans de #MixedReality que nous avons créée pour les @Ravens. Et un grand merci à toutes les personnes impliquées qui ont permis à la communauté @NFL d’avoir un premier aperçu de cette nouvelle technologie. pic.twitter.com/4xEa8XJ3MH – Le célèbre groupe (@FamousGroupLA) 17 décembre 2019

La réalité mixte n’est qu’un type de technologie que les équipes utilisent pour améliorer l’expérience des fans. Les Golden Knights de Las Vegas de la LNH, par exemple, ont épaté les fans avec leur vidéo d’avant-match sur la glace du match d’ouverture à domicile de cette saison.

Si vous voulez voir une intro d’avant-match d’un chevalier combattant un Kraken virtuel… #SeaKraken pic.twitter.com/e2KIfd77ZU – Ryan S. Clark (@ryan_s_clark) 13 octobre 2021