un navire Soyouz brûle et met en péril la mission

17/10/2021 à 13:18 CEST

Astronautes et cosmonautes à bord de la Station spatiale internationale a dû lancer des protocoles d’urgence après que le vaisseau spatial se soit incliné et tourné de 57 degrés vendredi. Tout va bien maintenant, mais les équipes au sol de Roscosmos (l’agence spatiale russe) et de la NASA ont dû passer à l’action et alerter leur personnel dans l’espace après avoir remarqué le changement d’orientation. L’incident s’est produit alors que le cosmonaute Oleg Novitsky testait les moteurs à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-18 qui est actuellement amarré à la station.

La porte-parole de la NASA, Leah Cheshier, a déclaré à la publication que « la mise à feu de l’ergol s’est poursuivie de manière inattendue » alors que la fin des essais du moteur était programmée. À 5 h 13, heure de l’Est, l’ISS a perdu le contrôle de son positionnement orbital. Les contrôleurs russes à Moscou ont immédiatement dit à Novitsky que la station tournait à 57 degrés, tandis que le contrôle de mission de la NASA à Houston a dit à ses astronautes de commencer les procédures d’urgence. Les contrôleurs de vol ont pu reprendre le contrôle de la station environ 30 minutes plus tard. Le vaisseau spatial Soyouz qui a causé l’incident devrait ramener une équipe russe sur Terre.