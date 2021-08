Un Netflix pour les professionnels ? Salesforce lancera sa propre plateforme en septembre | Divertissement

L’entreprise propriétaire de Slack prépare sa propre plateforme de streaming pour les professionnels : Salesforce +.

Presque chaque mois, il est annoncé qu’une grande entreprise lance son propre service de streaming, et le dernier en date est Salesforce. La société spécialisée dans le développement de logiciels à la demande envisage d’atterrir dans ce secteur, mais avec sa propre approche Cela vous éloigne de la concurrence.

La nouvelle a éclaté hier par le biais du média Axios et dès le premier instant, il a été décrit quel sera l’objectif qu’il aura et certaines de ses particularités. La chose la plus importante de toutes est qu’il sera orienté vers la formation des professionnels et qui arrivera sous le nom de Salesforce +.

Le contenu initial sera composé de des conférences, des cours et des informations qui chercheront à aider la formation professionnelle et le personnel des abonnés. A cela s’ajoutera également la retransmission de grands événements de différents secteurs.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Salesforce + commencera son voyage le mois prochain, en septembre, et dans un premier temps, ce sera un service accessible via le Web, bien qu’il ait déjà été annoncé qu’il disposera bientôt de sa propre application mobile. Bien sûr, sans préciser encore à quelles dates.

L’un des aspects qui a le plus retenu l’attention est qu’il sera utilisation gratuite et sans publicité. Le projet se veut un moyen de promouvoir les applications Salesforce et d’étendre les activités de l’entreprise.

Pour le moment Nous ne savons pas si ce service arrivera en Espagne ou s’il sera uniquement en anglais. Axios rapporte que Salesforce a embauché des dizaines de professionnels qui travaillent dans le domaine audiovisuel depuis longtemps et qui ont également construit une infrastructure pour enregistrer les émissions, mais pas trop de détails techniques.

Résultat difficile d’évaluer avec ces informations à quoi ressemblera le parcours Salesforce + et s’il obtiendra vraiment suffisamment d’audience pour être rentable. Ce que nous pouvons vous assurer, c’est que ce ne sera sûrement pas le dernier service à être annoncé, nous aurons bientôt des nouvelles sur d’autres.