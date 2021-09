Un nettoyeur de rue a filmé un nettoyeur à jet de pulvérisation sur un sans-abri ⋆ .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Des images montrant un nettoyeur de rue semblant éteindre un dormeur dans la rue au repos dans l’eau ont suscité l’indignation.

La personne sans abri était allongée dans un lit de fortune pendant que le travailleur arrosait le trottoir avec un nettoyeur à jet.

Une vidéo «écoeurante» montre que le dormeur dans la rue rejette les couvertures après que son lit ait été aspergé.

Ils ont été vus levant les deux mains après l’incident de Camden, au nord de Londres.

On entend la femme qui filme demander au travailleur « êtes-vous du conseil de Camden ? » comme il fume une cigarette.

Le groupe local de sensibilisation aux sans-abri Streets Kitchen l’a décrit comme faisant partie d’un «environnement hostile et vicieux en constante augmentation à Londres pour les personnes sans domicile fixe».

L’organisation a appelé la police de Camden à découvrir “exactement ce qui s’était passé”, ainsi que le leader travailliste et député local Sir Keir Starmer.

Un porte-parole de Streets Kitchen a déclaré: «Ces agressions inhumaines en cours contre les sans-abri dans l’arrondissement ne peuvent jamais être acceptables.

L’incident a été qualifié de ” écoeurant ” par des personnes sur les réseaux sociaux (Photo: Streets Kitchen Twitter)



Il a été décrit comme l’une des nombreuses «agressions inhumaines en cours contre les personnes sans domicile fixe» (Photo: Streets Kitchen Twitter)

«Nous, ainsi que bon nombre de nos collègues du groupe de travail sur les sans-abri, avons observé et documenté un environnement hostile et vicieux de plus en plus important à Londres pour les personnes sans domicile fixe, en particulier à Camden et Westminster. Cela doit cesser maintenant.

Le Museum of Homelessness, un musée de la justice sociale qui documente l’histoire des sans-abri, a qualifié l’incident de “déshumanisant”.

Un communiqué a déclaré: “Malheureusement, les tactiques d’exécution agressives sont très courantes en ce moment, elles semblent apporter quelque chose aux agences et aux autorités qui utilisent ces tactiques.”

Le travailleur en question ne serait pas lié au Camden Council, selon un porte-parole.

Ils ont dit : « Merci d’avoir attiré notre attention sur ce point. Nous nous attendons à ce que les personnes sans domicile fixe à Camden soient traitées avec respect en tout temps.

«Nous examinons cet incident pour comprendre toutes ses circonstances. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse du personnel employé par Camden Council.

