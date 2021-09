Un Nintendo Direct avec quelque chose pour tout le monde, et pas mal de surprises – Talking Point

Image : Nintendo

Le dernier Nintendo Direct était tout à fait quelque chose, l’une des diffusions les plus longues de Nintendo et positivement remplie de révélations et de mises à jour. La structure était également intelligente pour attirer l’attention maximale, présentant des titres tant attendus, des jeux entièrement nouveaux et une large couverture multimédia en dévoilant la distribution principale du prochain film Mario. La diffusion et la couverture connexe étaient à la mode sur toutes les plateformes de médias sociaux que vous préférez.

Beaucoup de travail accompli, du point de vue de Nintendo, et les premiers résultats de notre propre sondage montrent qu’une majorité lui donne « A » ou « B » comme note, bien qu’avec un peu plus de poids sur la « très bonne » note B.

Quelques instants se sont certainement imposés comme des annonces notables. Une mise à jour clé est arrivée pour Nintendo Switch Online, qui dispose d’un «pack d’extension» de taille décente et d’une refonte en octobre. L’ajout de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis est un coup de pouce bienvenu, tout comme les contrôleurs sans fil très à collectionner pour chacun, mais Nintendo n’a pas encore défini le prix de cette extension. S’agira-t-il d’une option à prix raisonnable supplémentaire pouvant être achetée par tranches de 12 mois, ou sera-t-elle limitée à un coût mensuel ? Il sera intéressant de voir l’équilibre atteint par Nintendo, mais en choisissant de répercuter une partie ou la totalité des coûts de licence et d’émulation associés aux consommateurs, il devra faire preuve de prudence pour éviter une réaction négative.

La révélation qui a le plus ravi ce scribe était inattendue – Kirby et le pays oublié. Son nom et son logo japonais ont été accidentellement divulgués au préalable par Nintendo sur son propre site Web, mais même ainsi, sa bande-annonce était toujours révélatrice. Un passage à un grand monde entièrement en 3D, dans ce qui ressemble à un cadre humain post-apocalyptique, il avait les capacités de base de Kirby mais un ton qui semble complètement différent. Nous avons comparé en plaisantant son cadre à Nier: Automata dans un slogan, ce qui n’est pas vraiment précis, mais c’est néanmoins fascinant. Il semble également impressionnant visuellement, même si les développeurs travailleront sans aucun doute dur pour aplanir les problèmes de performances avant son lancement l’année prochaine.

Ensuite, il y a eu le casting du film Mario, qui regorge de vedettes. Nintendo est une entreprise extrêmement riche, mais il est toujours surprenant de la voir mettre son nom et son argent dans un projet avec autant d’acteurs célèbres et bien payés. Il y a eu beaucoup de prises de vues à propos du film depuis l’annonce, dont la plupart seront extrêmement mal informées car Nintendo n’a pas encore publié de bande-annonce. Ce sera cependant un gros titre au cours de la prochaine année, pour le plus grand plaisir de Nintendo.

Et bien sûr, la grande finale a remporté de nombreux votes dans nos sondages – Baïonnette 3. Dans le style typique de PlatinumGames, il a essayé de nous faire croire que c’était une suite de Chaîne astrale, mais tel est le style distinctif de la série que beaucoup d’entre nous s’exclamaient probablement “c’est Bayonetta 3 !!!!” avant l’apparition de la fameuse sorcière. C’était agréable et élégant, et lui a officiellement donné une fenêtre 2022 après des années de silence.

L’avis de notre équipe sur la remorque est intéressant. Une grande partie semblait se dérouler dans une itération très grise et nuageuse de Tokyo, et l’opinion personnelle de cet écrivain est qu’elle avait l’air un peu plate, manquant de couleurs exubérantes. À ce stade, cela ressemble également à un jeu «fin 2022», avec un ralentissement notable et des défauts à prévoir au cours du processus de développement, mais qui n’atteignent pas nécessairement le montage final. En fin de compte, cependant, c’est très excitant de le voir, et s’il atteint les normes de ses prédécesseurs, ce sera une exclusivité Switch exceptionnelle.

Au-delà de ces gros titres, il y a beaucoup d’autres annonces, et nous suggérons que c’était un Direct particulièrement fort car il avait suffisamment de variété pour offrir quelque chose à à peu près tout le monde. Qu’il s’agisse d’une grande expansion pour Monster Hunter Rise, jusqu’à Stratégie triangulaire, la confirmation tant attendue de Brewster, des délices rétro comme Collection Avancée Castlevania, chéris indépendants comme Disco Elysium : le montage final jusqu’à des expériences mignonnes comme Disney Magical World 2 : Édition Enchantée. L’étendue et la variété de l’offre démontrent en partie la raison pour laquelle le commutateur a établi une base d’utilisateurs aussi importante et un élan continu. Quels que soient vos goûts de jeu, il y a toujours des jeux tentants proposés.

Était-ce le meilleur Direct, ou dans le top 5 ? [It had Banjo, Tom, so instant Best Direct Ever, surely? – Ed] C’est peut-être discutable – c’est certainement la moitié supérieure, mais peut-être que d’autres émissions ont eu des révélations ou des moments plus emblématiques. C’était un effort important, cependant, car il a décrit beaucoup de jeux de qualité en cours qui démontrent une poursuite de l’élan du système. Les titres variés qu’il a générés maintiennent également le Switch et Nintendo à la pointe du discours sur les jeux et le divertissement.

La direction de Nintendo, nous pensons, réfléchira au travail bien fait.