Un Noël de Peggy Lee garde la fièvre à distance

Si vous recherchez une chanson qui incarne vraiment la magie de Noël, alors vous aurez du mal à mieux Peggy Leeest « L’Arbre ». Les enregistrements de Noël de Peggy Lee ne manquent pas, mais « The Tree » se dresse parmi eux. Célébration joyeuse de tout ce qui est amusant et festif, c’est un classique de Noël durable débordant d’innocence et d’émerveillement enfantin qui défie le plus cynique des blagues de Noël.

Pendant le refrain de « The Tree », Lee révèle joyeusement : « Nous allons le décorer avec des lumières brillantes pour que tout le monde puisse le voir ! » Et elle veut clairement dire chaque mot. En effet, le célèbre « Fièvre » La hitmaker adorait la saison des fêtes et était réputée pour habiller ses propres arbres de Noël de manière particulièrement ornée.

Souvent désignée à tort comme une simple chanteuse de jazz, Lee sera toujours rappelée pour des tubes intemporels tels que « Pourquoi ne pas bien faire ? », « Somebody Else Is Taking My Place » et « Golden Boucles d’oreilles », mais au cours de ses 60 remarquables -année de carrière, la polyvalente native du Dakota du Nord a également apposé sa marque indélébile sur une sélection de succès de Noël – dont beaucoup sont encore diffusés sur une base annuelle.

Peu de gens diraient que Peggy Lee a enregistré la majeure partie de sa musique légendaire pour Capitol Records, mais elle a d’abord fait sa marque sur la saison des fêtes lors de son séjour avec Decca au milieu des années 50, lorsqu’elle a chanté plusieurs morceaux, dont « Sisters ». et une version all-star de l’omniprésent « Noël blanc », avec Bing Crosby et Danny Kaye – sur la collection 1954 Selections From Irving Berlin’s White Christmas.

L’un des derniers albums 78 tours sortis par Decca, Selections From… était basé sur le film très apprécié White Christmas. Alors que Lee n’est pas apparue dans le film, elle a chanté sur l’album dérivé lorsque des difficultés contractuelles ont empêché la co-star de Crosby, Rosemary Clooney, d’apparaître sur le disque.

Les enregistrements de Noël les plus durables de Peggy Lee ont cependant été réalisés pour Capitol, et plus particulièrement pour le Carrousel de Noël des années 1960 : une collection inspirée de reprises et d’airs de Noël auto-écrits arrangés par Billy May (Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald) et produit par l’acolyte de Woody Herman Dave Cavanaugh.

Sûrement la déclaration festive ultime de Lee, Christmas Carousel comprend des versions extrêmement cool et jazzy de standards – « Santa Claus Is Comin’ To Town », « Deck The Halls » et « The Christmas Song » de Mel Tormé et Bob Wells (alias « Chestnuts Roasting On Un feu ouvert) » – mais aussi des numéros originaux et auto-écrits tels que « L’arbre de Noël », la cloche de traîneau assistée « N’oubliez pas de nourrir le renne » et, bien sûr, « L’arbre ».

Christmas Carousel est toujours disponible sur CD et sur des plateformes numériques, tout comme la réédition mise à jour de 1965 de l’album, Happy Holiday (une liste de chansons légèrement retravaillée ajoute les versions convenablement agiles de Lee de « Winter Wonderland » et « The Little Drummer Boy »), et Capitol’s 2006 collection Peggy Lee Christmas, qui comprend également un air de Noël poignant de ses dernières années, « Ma chère connaissance (une bonne année) ».

Aussi chaleureux qu’un feu de cheminée, ces classiques de Noël de Peggy Lee sont de délicieux cadeaux qui continuent d’être offerts.

